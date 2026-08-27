Kamuflaj renklerinde hazırlanan döner kağıtlarının üzerinde, döner siparişlerinde sık kullanılan “Bir döner, her şey dahil” ifadesine gönderme yapılarak “Bir kariyer, her şey dahil” sloganına yer verildi. Ambalajın üzerinde bulunan QR kodu ise Bundeswehr’in kariyer internet sitesine yönlendiriyor. Tasarımın üst bölümünde, daha küçük puntolarla ordunun kampanyalarında kullandığı “Gerçekten önemli olanı yap” sloganı bulunuyor.

“FARKLI ORTAMLARDA ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ”

Alman Savunma Bakanlığı, kampanyayla potansiyel adaylara günlük yaşamlarını sürdürdükleri farklı ortamlarda ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya ve tren istasyonlarının yanı sıra döner dükkanlarının da gençlere ulaşmak için kullanılan reklam alanlarından biri olduğunu belirtti.

DÖNER DÜKKANLARINDAN ÜCRET ALINMIYOR

Kampanya kapsamında dönercilere reklam için herhangi bir ücret ödenmediği, işletmelerin yalnızca özel olarak hazırlanan döner kağıtlarını ücretsiz temin ettiği bildirildi. Böylece Bundeswehr’in geleneksel reklam alanlarının dışına çıkarak gençlerin günlük hayatında karşılaşabilecekleri farklı mecralarda kariyer fırsatlarını tanıtmayı amaçladığı belirtildi.