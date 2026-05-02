Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorious ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesine yönelik adımları aslında beklenen bir gelişme olarak nitelendirdi.

Wadephul bu durumu büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını belirterek Washington'ın hamlesini sadece bir gözden geçirme süreci ilanı şeklinde tanımlıyor.

Alman hükümetine göre müttefikler ve ortaklar arasındaki nezaket kuralları gereği bu tür hayati kararların mutlaka karşılıklı olarak tartışılması gerekiyor.

Wadephul ayrıca Ramstein Hava Üssü gibi kritik noktaların önemini "Başkan Trump tarafından yapılan açıklamalar Almanya'daki ana Amerikan askeri tesislerini hiçbir şekilde tartışmaya açmamaktadır çünkü bu merkezler hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Almanya için vazgeçilemez bir role sahiptir ve stratejik önemini korumaktadır" sözleriyle vurguladı.

Berlin yönetimi Amerika'nın nihai kararlarını beklerken Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlamak adına artık çok daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiği gerçeğiyle yüzleşti.

NATO ARAYA GİRDİ

NATO sözcüsü Allison Hart ittifakın 5 bin Amerikan askerini çekme kararının teknik detaylarını netleştirmek için Washington ile yakın bir çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Bu stratejik değişiklik Avrupa'nın savunma alanında daha fazla yatırım yapması ve bölgesel güvenlik sorumluluğunu paylaşması gerektiğini bir kez daha teyit ediyor.

Geçen yılki Lahey Zirvesi'nde müttefiklerin GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya ayırma taahhüdünden bu yana ilerleme kaydedildiğini ifade eden Hart "Kuvvet yapısındaki bu yeni ayarlama Avrupa'nın ortak güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk alma zorunluluğunu pekiştirirken bizler daha güçlü bir NATO çatısı altında daha güçlü bir Avrupa'ya doğru yaşanan bu değişimde savunma ve caydırıcılık kapasitemize tam güven duyuyoruz" diye konuştu.

İttifak yönetimi bu dönüşümün Avrupa'nın askeri harcamalarını artırma eğilimiyle uyumlu olduğunu ve kolektif güvenliğin bu süreçten güçlenerek çıkacağını öngörüyor.