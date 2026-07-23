Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki siyasi ve güvenlik koşullarının halen belirsizliğini koruduğu, bu nedenle kısa vadede uluslararası bir mayın temizleme operasyonunun başlamasının beklenmediği ifade edildi.

SAVUNMA BAKANININ TALİMATI

Açıklamaya göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un talimatıyla mayın temizleme gemisi "Fulda" ile destek gemisi "Mosel", diğer ülkelerin savaş gemileriyle birlikte Cibuti'den ayrılarak Süveyş Kanalı üzerinden Doğu Akdeniz'e hareket edecek.

'DOĞU AKDENİZ'DE HAZIR BEKLETİLECEK'

Bakanlık, bölgede uzun süre beklemenin gemilerin teknik sistemleri üzerinde gereksiz yük oluşturduğunu belirterek, iki geminin ihtiyaç halinde hızla görevlendirilebilecek şekilde Doğu Akdeniz'de hazır bekletileceğini bildirdi.

'ORTAK EĞİTİM FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜLECEK'

Açıklamada ayrıca, operasyonun başlayacağına dair güvenilir işaretlerin ortaya çıkması halinde gemilerin yeniden görev bölgesine gönderileceği, bu süreçte ise uluslararası ortaklarla Doğu Akdeniz'de ortak eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği kaydedildi.

'GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYOR'

Öte yandan Alman basını, "Fulda" ve "Mosel" gemilerinin Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e dönüş yolculuğunun da güvenlik riski taşıdığına dikkat çekti. Haberlerde, Yemen'deki Husilerin ticaret gemilerine yönelik saldırıları nedeniyle iki Alman savaş gemisine, hava savunma sistemleriyle donatılmış müttefik gemilerin refakat edeceği öne sürüldü.