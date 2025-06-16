Almanya’dan İzmir’e gelen bir gurbetçi, bir restoranda yediği yemeğin ardından gelen 640 TL’lik hesap karşısında şoke oldu.

Fişte, İzmir köftenin 430 TL, bulgur pilavının 100 TL ve yoğurdun 110 TL olduğu görülürken, vatandaş tepkisini videoya kaydederek isyan etti.

'KARDEŞİM SEN BİZİM İÇİN KOYUN MU KESTİN?'

“Kazıklanmaya mı geldik bu ülkeye?” diyerek sitem eden gurbetçi, “Allah aşkına bu ne ya? Bu fiyatlar ne? Allah’ın İzmir köftesi 430 TL! Kardeşim, sen bizim için koyun mu kestin, kızı mı kestin de bu fiyatı alıyorsun? Haram zıkkım olsun!” ifadeleriyle restoran fiyatlarına tepki gösterdi.

Video, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, restoran fiyatları tartışma konusu oldu.