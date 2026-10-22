Almanya’da 20 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan tüketici uyarısında, Ikleel Algabal markalı 200 gramlık öğütülmüş sumakların piyasadan geri çağrıldığı bildirildi. Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden duyurulan olay, ciddi risk kategorisinde değerlendirildi.

Laboratuvar incelemelerinde, söz konusu ürünün içeriğinde gıda üretiminde kullanımına izin verilmeyen Sudan I ve Sudan IV adlı sentetik boyalar belirlendi. Bunun yanı sıra Azorubin (E122) ve Koşinil Kırmızısı A (E124) olarak bilinen iki renklendirici de tespit edildi.

KİLOGRAMINDA 534,5 MİKROGRAM SUDAN I BULUNDU

Yapılan analizlerde sumağın kilogramında 534,5 mikrogram Sudan I ve 114,2 mikrogram Sudan IV bulunduğu kaydedildi. Üründe E122 ve E124 kodlu renklendiricilerin de saptanması, gıda güvenliği açısından endişeleri artırdı. Sudan I ve Sudan IV, normal şartlarda plastik, tekstil, boya ve çeşitli endüstriyel ürünlerin renklendirilmesinde kullanılan sentetik maddeler arasında yer alıyor. Bu boyaların gıdalarda kullanılması yasak.

Bilimsel değerlendirmelerde Sudan I'in genetik materyale zarar verebildiğine ve deney hayvanlarında kanserojen etkiler gösterdiğine ilişkin bulgular bulunuyor. Sudan IV için de genotoksik ve kanserojen etki potansiyeli konusunda endişeler mevcut. Bu maddelerin vücutta parçalanması sonucunda sağlığa zarar verebilecek aromatik aminler oluşabiliyor.

Alman yetkililer, geri çağırma kapsamındaki sumakların tüketilmemesi gerektiği konusunda tüketicileri uyardı.

GERİ ÇAĞRILAN MARKANIN ARKASINDAN MERSİN'DEKİ ŞİRKET ÇIKTI

Geri çağrılan ürünle ilgili yapılan incelemelerde, markanın arkasında Mersin'de kayıtlı bir şirketin bulunduğu öğrenildi. ME TRADE INTL Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Mersin'in Yenişehir ilçesinde kayıtlı olduğu, 2025 WorldFood İstanbul fuar kataloğunda da yer aldığı aktarıldı.

Şirketin, Ikleel Algabal markasını Türkiye menşeli bir marka olarak tanıttığı belirtildi. Ambalajlarla arapça yazılar da bulunuyor.