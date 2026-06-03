Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke tarihinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek vatandaşlık sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Yayımlanan verilere göre, geçen yıl Alman vatandaşlığına geçen kişilerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artış göstererek 332 bin 500'e çıktı.

Vatandaşlık sayılarındaki bu tarihi sıçramanın, Haziran 2024’te yürürlüğe giren ve vatandaşlığa geçiş şartlarını kolaylaştıran yasal reformlardan kaynaklandığı belirtildi.

Federal İstatistik Ofisi, rekor artışın arkasındaki en büyük etkenin yeni vatandaşlık yasası olduğunu vurguladı.

Reform kapsamında, Almanya'da vatandaşlık için gerekli olan ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilirken, çifte vatandaşlığa da resmi olarak izin verildi.

Bu hak ile, geçen yıl Alman vatandaşlığı alanların ezici çoğunluğu asıl vatandaşlığını korudu. Mediendienst Integration araştırma grubunun verilerine göre, birden fazla vatandaşlığa sahip olan yeni vatandaşların oranı şehirlerde yüzde 85 ile yüzde 98 arasında değişiklik gösterdi.

SURİYELİLER ZİRVEDE, TÜRKLER 2. SIRADA

Ülkede Alman vatandaşlığına geçen en büyük grup, üst üste beşinci yılda da Suriyeliler oldu. Geçen yıl vatandaşlık alan her 5 kişiden 1'ini Suriyeliler oluştu.

2015 ve 2016 yıllarında mülteci olarak Almanya'ya gelen çok sayıda Suriyelinin gerekli koşulları sağlamasıyla bu yoğunluk yaşanırken, Suriyelilerin vatandaşlığa geçiş oranı bir önceki yıla göre ise yüzde 21 azalış gösterdi.

Türkler ise ikinci sırada yer aldı. Toplam vatandaşlık alanların yüzde 10'unu oluşturarak 34 bin 100 kişiyle ikinci sırada yer aldı.