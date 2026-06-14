FIFA 2026 Dünya Kupası E grubu ilk maçında Almanya ve Curaçao takımları, ABD’nin Houston kentindeki Houston Stadyumu'nda karşılaştı.

Dört kez dünya şampiyonu unvanlı Almanya zayıf rakibi karşısında şov yaptı. Julian Nagelsmann ve öğrencileri sahadan 7-1 galibiyetle ayrıldı. Almanya’ya galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Nmecha, 38. dakikada Schlotterbeck, 45 ve 89. dakikadalarda Kai Havertz, 47. dakikada Musiala, 68. dakikada Nathaniel Brown ve 78’de Deniz Undav kaydetti. Curaçao’nun tek golü ise 21. dakikada Livano Comenencia’dan geldi. Bu gol Curaçao’nun Dünya Kupası tarihindeki ilk golü oldu.

Almanya böylece E Grubu’nda puanını 3’e yükseltti, Curaçao ise 0 puanda kaldı.

Öte yandan Galatasaray forması giyen Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı ancak gol ve asist üretemedi.