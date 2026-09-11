Alman hükümeti, 1 Eylül’de Leipzig Havalimanı’na düzenlenen başarısız İHA saldırısından Rusya’yı sorumlu tutarak bir dizi misilleme yapacağını duyurmuştu. Şimdiyse bu misillemenin nasıl olacağı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Diğer Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapan Almanya, Rusya’nın yaptırımları delmek amacıyla kullandığı gölge filosuna karşı askeri operasyonlara hazırlanıyor.

Farklı bayraklar ve Rusya dışından kurulan şirketler tarafından işletilen ancak Rusya'nın yaptırımlı petrolünü dünyaya taşıyan bu gemiler artık NATO'nun yeni hedefi olacak.

Başbakan Friedrich Merz," hibrit saldırılardan sorumlu olan Rusya'nın bunun bedelini ödeyeceğini" ifade ederken, uzmanlar ve siyasiler bu gemilere müdahale etmenin hukuki ve askeri zorluklarını tartışıyor.

RUSYA'NIN GİZLİ OPERASYON GEMİLERİ

Almanya Bilim ve Politika Vakfından deniz güvenliği uzmanı Julian Pawlak, uluslararası deniz hukukunun ticari seyrüsefer serbestisini koruduğunu ve açık denizlerdeki taşımacılığın tek başına yasa dışı olmadığını belirtti.

Pawlak, "konuyu karmaşıklaştıran unsurun bu gemilerin sabotaj, casusluk ve İHA operasyonları gibi hibrid faaliyetlerle bağlantılı olması olduğunu" söyledi

Yeşiller Partisi Güvenlik Politikaları Sözcüsü Sara Nanni ise Alman hükümetini eylemsizlikle suçlayarak, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı ve Avrupa’ya yönelik agresif tutumunu bu filo üzerinden finanse ettiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığının hukuki zorluk gerekçelerinin siyasi bir karar olduğunu savunan Nanni, Baltık Denizi’ndeki diğer ülkeler gibi Almanya’nın da harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

ALMANYA'NIN 'TIRMANMA' KORKUSU

Almanya’nın çekimser tutumunda Rusya ile gerilimi tırmandırmama isteğinin etkili. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Almanya’nın suçlamalarını "gerçek bir savaşın başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Buna karşın Kiel Üniversitesinden Johannes Peters, bu endişelerin yersiz olduğunu savunarak, sert tedbir alan diğer Avrupa ülkelerine karşı Rusya’nın durumu tırmandırmadığını ve tankerlerin İsveç karasularından kaçındığını belirtti.

2024 sonlarında Finlandiya, Estlink 2 kablosuna zarar veren "Eagle S" tankerini alıkoyarken; İngiltere, Fransa ve İsveç de sahte belge taşıyan veya çevre riski oluşturan gemilere yönelik denetimlerini artırdı.

Gölge filoya yönelik operasyonlar ciddi askeri riskler de barındırıyor. Uzman Pawlak, şüpheli gemilerde Rus paralı asker gruplarıyla bağlantılı silahlı mürettebatın bulunabileceğini ya da bu gemilere Rus savaş gemilerinin eşlik edebileceğini ifade etti.

Nitekim Mayıs 2025’te Estonya karasularında "Jaguar" isimli tankere müdahale etmek istediğinde Rusya bir savaş uçağı havalandırmış ve Estonya geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Johannes Peters, tek başına denetimlerle gölge filonun tamamen durdurulamayacağını ancak seyrüsefer sürelerini uzatarak ve risk oluşturarak Rusya’nın petrol ihracatından elde ettiği hayati gelirleri günlük yüz milyonlarca avro azaltmanın mümkün olduğunu kaydetti.