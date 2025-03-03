Almanya, yeni hükümetle birlikte kaçak göçü ve sahte ilticaları önlemede Danimarka modeline geçişe hazırlanıyor. 2019’dan beri Danimarka’yı yöneten Sosyal Demokrat Parti’nin kaçak göçe karşı başarısı, ülkede aşırı sağ partilerin yükselişini engelledi.

DANİMARKA'YA 2 BİN 300 KAÇAK GÖÇMEN GELDİ

Nakdi yardımların azaltılması, oturma izinlerinin kısa süreli olması ve uzatılmaması, gerektiğinde tamamen iptal edilmesi, ikamet ile ilk kayıt koşullarının sıkılaştırılması, köken ülkeye sınır dışılar nedeniyle geçen yıl Danimarka’ya sadece 2 bin 300 kaçak göçmen geldi. Almanya’ya ise yaklaşık 230 bin (229 bin 751) kaçak girdi.

Danimarka’da gelenlerin sadece 860’ı iltica hakkı alabildi. Almanya’da ise bu oran yüzde 50’lere yaklaştı.

Almanya’da aşırı sağ ve solun yükselmesine neden olan bu durumun düzeltilmesi CDU/CSU ile SPD’nin hükümet görüşmelerinin ana konularından biri olacak. Yeni hükümetle birlikte, sınır dışlarının artması, kısa süreli oturma izinlerinin uzatılmaması, iltica yasalarının daha da sertleşmesi, sınırlarda kamplar kurulması ve kontrollerin sıklaştırılması bekleniyor.