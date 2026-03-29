Alman basını, Almanya'nın İsviçre'yi 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Leroy Sane'ye sert ifadelerle yüklendi. 63 dakika sahada kalan Galatasaraylı yıldız için, Alman basınında "Milli takımda bir fırsatı daha heba etti", "Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA HOCASINDAN DESTEK

Öte yandan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise öğrencisine sahip çıktı. Nagelsmann, "İsviçre maçında fena değildi, ne çok iyi ne de çok kötüydü. Kendisinden ne beklendiğini biliyor ve bunu göstermesi gerekiyor. Farklı oyun tarzlarıyla başa çıkabilmek için sahip olmamız gereken belirli profiller var. Sağ kanatta rakiplerle başa çıkabilecek fazla oyuncumuz yok" diye konuştu.

Galatasaray formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Sane; 6 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...