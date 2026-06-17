Alman hükümeti, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilerin güvenliğini sağlamayı hedefleyen bir uluslararası misyona katılmak için hazırlıklara başladı.

Der Spiegel’in edindiği bilgilere göre, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, Federal Meclis (Bundestag) için bir taslak yetki belgesi hazırladı.

Söz konusu belgenin kabine tarafından kısa sürede onaylanabileceği belirtiliyor. Ancak Başbakan Friedrich Merz, Fransa’daki G7 zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, konuyla ilgili henüz nihai bir karar verilmediğini ve yasal zeminin netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Olası göreve yönelik hazırlıklar Küresel enerji sektörü için stratejik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini korumak amacıyla Fransa ve Birleşik Krallık bir çalışma yürütüyor.

Berlin yönetimi de ulusal yasal düzenlemeler çerçevesinde bu tür bir operasyona katılım konusundaki genel istekliliğini dile getirmişti.

Bu kapsamda Alman Savunma Bakanlığı, donanma birliklerinin olası bir görevlendirme için teyakkuzda olduğunu duyurdu.

Doğu Akdeniz’de bulunan "Fulda" mayın avcısı ile "Mosel" tedarik gemisinin, ihtiyaç duyulması halinde birkaç gün içinde operasyon bölgesine sevk edilebileceği belirtildi.

ALMANYA'NIN KATILMA YETKİSİ VAR MI?

Hukuki süreç ve mevcut operasyonlar Misyonun önündeki en büyük belirsizliklerden birini uluslararası hukuk kapsamındaki yetki meselesi oluşturuyor.

Başbakan Merz, önceliğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden çıkacak bir yetki belgesinde olduğunu vurgulasa da, Konsey'de hızlı bir uzlaşı sağlanması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Bakanlıklar, bu duruma alternatif olarak Bahreyn tarafından sunulan ve devletlerin gemilerini koruma hakkını yineleyen Mart ayı tarihli bir BM Güvenlik Konseyi kararının yasal zemin olarak kullanılıp kullanılamayacağını değerlendiriyor.

Alman ordusu (Bundeswehr), halihazırda Husi saldırılarına karşı yürütülen EUNAVFOR Aspides misyonu, Lübnan kıyılarındaki UNIFIL görevi ve NATO bünyesindeki Kuzey Atlantik ile Baltık Denizi operasyonlarında aktif rol alıyor.