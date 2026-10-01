Almanya ile Hollandalı Damen tersanesi arasında, Alman donanması için planlanan F126 tipi fırkateyn projesinin iptal edilmesi nedeniyle milyar Euroluk bir kriz çıktı. Damen, Alman hükümetinden 4 milyar 679 milyon 663 bin 394 Euro ödeme talep etti.

ALMAN MECLİSİNE RESMİ MEKTUP

Damen tersanesinin avukatı Peter Gauweiler, Alman Federal Meclisi (Bundestag) Bütçe ve Savunma Komisyonu üyelerine gönderdiği resmi mektupta, Alman hükümetinden yaklaşık 4,7 milyar Euro ödeme talep ettiklerini bildirdi.

Gauweiler, bu talebin bir tazminat davası olmadığını, Alman federal hükümetinin sözleşmeyle taahhüt ettiği ödemeler olduğunu belirtti. BILD gazetesinin haberine göre Gauweiler, "Bunlar, federal hükümetin Damen tersanesine sözleşmeyle ödemeyi taahhüt ettiği maliyetlerin karşılanması talebidir. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un sözleşmeyi feshetmiş olması bu yükümlülüğü değiştirmez. Ayrıca bu paranın çok büyük bir kısmı, tersanenin Almanya'daki yüzlerce alt yüklenicisine aktarılacaktır" dedi.

"TAMAMEN SİYASİ NEDENLERLE İPTAL EDİLDİ"

Damen tersanesi, Alman hükümetinin iptal gerekçelerini reddederek projenin tamamen siyasi nedenlerle sonlandırıldığını savunuyor. Şirket, federal hükümetin Haziran 2024'te projeye iki ek fırkateyn daha sipariş ettiğini hatırlatıyor.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SUÇLAMA

Milletvekillerine gönderilen mektubun ekinde, 22 Eylül'de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a gönderilen resmi bir mektup da yer aldı. Mektupta, Alman Savunma Bakanlığının üst düzey yöneticilerinin görev ve yetkilerini kötüye kullandığı yönünde ciddi şüpheler bulunduğu ifade edildi.

Damen, Almanya Savunma Bakanlığı'ndan, yetki ihlallerinden kaynaklanan ve gelecekte doğabilecek tüm zararlar için yasal olarak bağlayıcı bir taahhütname imzalamasını talep etti.

MALİYET 18 MİLYAR EURO OLABİLİRDİ

Alman donanmasının en büyük modernizasyon projelerinden biri olan F126 fırkateyn programı kapsamında, Hollandalı Damen şirketi genel yüklenici olarak görev alacaktı. Ancak gemilerin tamamen Almanya'daki Wolgast, Kiel ve Hamburg tersanelerinde inşa edilmesi planlanıyordu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 24 Haziran'da projeyi tamamen durdurduğunu duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, projede yaşanan ciddi gecikmeler, devasa maliyet artışları ve öngörülemeyen riskleri gerekçe göstermişti. Bakanlığa göre projenin devam etmesi halinde toplam maliyet 18 milyar Euroya ulaşabilirdi.

ALMANYA DA DAVA AÇIYOR

Savunma Bakanı Pistorius, suçlamaları reddederek, projenin sonlandırılmasının tamamen yüklenicinin kötü ve eksik performansından kaynaklandığını söyledi. Pistorius, temmuz ayında yaptığı açıklamada, kararın vergi mükelleflerinin parasını korumak için alındığını ve titizlikle değerlendirildiğini belirtti.

Alman Federal Hükümeti de Damen'e karşı 2,3 milyar Euroluk karşı tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Gauweiler, mektubunda zarar tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirterek, gelecekte tazminat talebinin artabileceği uyarısında bulundu.