Almanya, İsviçre ve Türkiye arasında gerçekleştirilen uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Balıkesir'de toplam 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında para kuryesi olduğu belirtilen Gönül Kaygısız'ın da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

2003 YILINDAKİ EROİN SEVKİYATI DOSYANIN MERKEZİNDE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın geçmişine ulaşıldı. Sabahın haberine göre dosyaya giren bilgiler uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı zincirinin geçmişi 2003 yılına dayanıyor.

Almanya'nın Münster kentinde 30 Eylül 2003 tarihinde "Papaz" kod adlı kuryenin valizinde 8 kilogram eroin ele geçirildi. Uluslararası bildirimlerle uyuşturucunun Türkiye'den gönderildiği kesinleşti. Almanya'ya sevk edilen uyuşturucunun karşılığında 187 bin Euro'nun aynı yıl Türkiye'ye getirildiği belirlendi.

GÖNÜL KAYGISIZ ALMANYA'DA HAPİS CEZASI ALMIŞ

Soruşturma dosyasındaki şüphelilerden Gönül Kaygısız'ın, "Leyla Çelik" adına düzenlenmiş sahte pasaport kullandığı ve uluslararası para kuryeliği yaptığı tespit edildi. Kaygısız'ın uyuşturucu sevkiyatlarından elde edilen paraların transferinde rol aldığı ortaya çıktı.

Uluslararası kolluk iş birliği ve Alman polisine iletilen bilgiler doğrultusunda, aynı yıl Türkiye'de düzenlenen operasyonda 13 kilogram 991 gram eroin daha ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren şüpheliler hakkında kamu davası açıldı.

Almanya Hannover Bölge Mahkemesi, 22 Mart 2004 tarihli kararıyla Gönül Kaygısız'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. İsviçre adli makamlarının da Kaygısız hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yaptığı belirlendi.

CİMER İHBARIYLA SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Soruşturmanın 2025 yılında yapılan CİMER ihbarıyla derinleştiği öğrenildi. İhbarda, Ramazan Kaygısız ve eşi Gönül Kaygısız'ın yurt dışında gerçekleştirdikleri uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep'te mal varlığı edinerek akladıkları öne sürüldü.

İhbarda, suç gelirlerinin Müslüm Polat, Salih Polat ve Emine Polat adına gayrimenkul satın alınarak sisteme sokulduğu belirtildi. Ayrıca Müslüm Polat'ın sahibi olduğu şirket üzerinden paranın şirket faaliyetlerinden kazanılmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle aklama yapıldığı iddia edildi.

Gönül Kaygısız'ın Mersin'de para dolu çantalarla görüldüğüne ilişkin iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkisizlik kararlarının ardından dosya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Gaziantep'te yürütülen benzer bir soruşturma da mevcut dosyayla birleştirildi.

SUÇ GELİRLERİYLE ALINAN 17 TAŞINMAZA EL KONULDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Almanya, İsviçre ve Türkiye'deki uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin şüphelilerin aile bireyleri adına mal varlığı edinmek için kullanıldığı belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı Mali Analiz Raporu da soruşturma dosyasına girdi. İncelemeler sonucunda, suç gelirleriyle satın alındığı tespit edilen ve çoğunluğu hisseli olan 17 taşınmaza el konuldu.

5 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 4, Balıkesir'de ise 1 olmak üzere toplam 5 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda para kuryesi Gönül Kaygısız'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.