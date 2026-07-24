Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp'un milli takım teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. Liverpool'daki ayrılığının ardından bir süre teknik direktörlüğe ara veren 59 yaşındaki teknik adam, Almanya Milli Takımı ile yeniden saha kenarına döndü. KARARIN SEBEBİ PARAGUAY YENİLGİSİ 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltılarda elenen Almanya'da Julian Nagelsmann'ın görevine son verilmişti. Koltuk için yeni aday olarak sadece Klopp ismi öne çıkarken tecrübeli çalıştırıcının görev başına getirildiği resmen duyuruldu. Klopp'un teknik ekibinde Peter Krawietz, Pepijn Lijnders ve Sven Bender'in yer alacağı açıklandı.

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