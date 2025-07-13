Almanya’da PKK terör örgütü 1993’ten beri yasak. Ama üyelerine her zaman birinci derecede koruma sağlanıyor ve sokak eylemleri de polis eşliğinde gerçekleşiyordu. Almanya, ülkedeki PKK’lıların listesini sızdırdığı gerekçesiyle iki Türk’e operasyon düzenledi. Köln yakınlarındaki Hürth’te bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda görevli bir Türk kadın çalışanın evi arandı. Alman Emniyeti’nde görevli bir Türk kökenli polise de soruşturma başlatıldı. Polisin, “PKK’lıların listesini başkonsolosluktaki bir kişiye verdiği” öne sürülüyor.

HAKSIZ İHBARLAR

Almanya’nın bu tavrı, sık sık ülkedeki Türkler’in başına bela oluyor. PKK’lılar, özel bir konuda husumeti olan kişiler için bile, “Beni takip ediyor” şeklinde ihbarlarda bulunuyor.