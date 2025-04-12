Milyonlarca karıncalardan oluşan koloniler kaldırımlara, evlere ve altyapılarına, elektrik ile internet aksamlarına zarar veriyor. Isırınca kaşıntı yapan ve alerjik reaksiyonlara neden olan karıncalarla mücadele için henüz bir çözüm bulunamadı.

GÜNEYDEN KUZEYE YAYILIYOR

Özellikle Hessen, Baden Württemberg ile Alsas ile Renanya- Palatina bölgesinde bulunan karıncaların Akdeniz’den geldiği belirtiliyor.

Almanca adı, "Grösse Drüsenamesi- Büyük bez karıncası" olan tür, zararlı bir tür olarak tanımlanıyor.

2016 yılından beri Almanya’da bulunan ve güneyden başlayarak hızla kuzeye doğru yayılan bu türle nasıl mücadele edileceği bilinmiyor. Bazı belediyeler, sıcak su dökerek imhaya çalışıyor. Bu karıncalar tarafından evleri istila edilenlerin Güneybatı Doğa Portalı üzerinden yetkililere bildirimde bulunulması istendi.