Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında Sırbistan'ı 2-0 yenerek yeni teknik direktörler Klopp ile ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Bischof ve 61. dakikada Wirtz'in golleriyle galibiyete ulaşan Panzerler, bu sonuçla grubunda 4 puanla 2. sıraya yükseldi.

Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı ve grubunda son sırada yer alıyor.

RONALDO'SUZ PORTEKİZ 4 GOLLE KAZANDI

Öte yandan gecenin bir diğer önemli maçında Danimarka ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Portekiz'de forma giyen Galatasaraylı Rafael Leao, karşılaşmada 63 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Portekiz puanını 9'a yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Danimarka ise 3 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında sonuçlar şu şekilde:

A Ligi Grup 2:

Almanya 2-0 Sırbistan

Yunanistan 2-2 Hollanda

A Ligi Grup 4:

Galler 2-1 Norveç

Danimarka 2-4 Portekiz

B Ligi Grup 3:

İrlanda Cumhuriyeti 2-2 Avusturya

İsrail 0-0 Kosova

D Ligi Grup 1:

Malta 1-1 Cebelitarık

D Ligi Grup 2:

Azerbaycan 0-0 Lihtenştayn