Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında Sırbistan'ı 2-0 yenerek yeni teknik direktörler Klopp ile ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın 39. dakikasında Bischof ve 61. dakikada Wirtz'in golleriyle galibiyete ulaşan Panzerler, bu sonuçla grubunda 4 puanla 2. sıraya yükseldi.
Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı ve grubunda son sırada yer alıyor.
RONALDO'SUZ PORTEKİZ 4 GOLLE KAZANDI
Öte yandan gecenin bir diğer önemli maçında Danimarka ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Portekiz'de forma giyen Galatasaraylı Rafael Leao, karşılaşmada 63 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Portekiz puanını 9'a yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Danimarka ise 3 puanda kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında sonuçlar şu şekilde:
A Ligi Grup 2:
Almanya 2-0 Sırbistan
Yunanistan 2-2 Hollanda
A Ligi Grup 4:
Galler 2-1 Norveç
Danimarka 2-4 Portekiz
B Ligi Grup 3:
İrlanda Cumhuriyeti 2-2 Avusturya
İsrail 0-0 Kosova
D Ligi Grup 1:
Malta 1-1 Cebelitarık
D Ligi Grup 2:
Azerbaycan 0-0 Lihtenştayn