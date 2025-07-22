Almanya'nın batısındaki Düsseldorf kentinde sokaklar karıştı. Dürzileri desteklemek için sokağa dökülen protestoculara karşı Suriye hükümetini destekleyen protestocular, kentte kapıştı.
Merkez tren istasyonu önünde karşı karşıya gelen Suriye yanlısı ve Dürzi yanlısı gruplar arasında yaşanan arbede sonucu 5'i polis memuru 10 kişi yaralandı.
Düsseldorf polisinin açıklamasına polis, "geniş çaplı bir güvenlik operasyonuna" başladı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Polis, yüzlerce kişinin karıştığı kavgada taş ve şişe atıldığını, memurların bu sırada yaralandığını bildirdi.
Suriye yanlısı grup Türkiye, Filistin ve Suriye bayrakları açarken Dürzi yanlısı grup Dürzi, İsrail ve SDG bayrakları açtı.
Yaklaşık 20 kişi kamu düzenini bozmak, tehlikeli şekilde yaralama ve mala zarar verme suçlamalarıyla gözaltına alındı.
KENTİN GÖBEĞİNDE ÇATIŞMA ÇIKTI
Görgü tanıklarının ve yerel basının aktardığına göre karşılıklı protestolar, kent merkezindeki Konrad-Adenauer-Platz’da başladı.
İki grup karşılaştıktan sonra sözlü sataşmalarla başlayan gerilim kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü.
Rheinische Post gazetesine göre Dürzileri destekleyen gösteriye yaklaşık 500 kişi, Suriye geçici hükümetini destekleyen gösteriye ise 200 kişi katıldı.
Rudaw muhabirine göre, Kürt gösterisini Rojava ve Türkiye'nin güneydoğusundan gelen Kürtler organize etti. Katılımcıların büyük çoğunluğunu Suriye'de bulunan Rojava kentinden gelenler oluşturdu.