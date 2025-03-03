Siyaseten de İzmir gibi, genelde iktidarın tersine oy kullanan ve geleneksel sol bir tabanı olan 2 milyon nüfuslu Hamburg’daki Eyalet Meclisi seçimlerinden yine Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı. Genel seçimlerde büyük oy kaybeden SPD ile Yeşiller, Hamburg’da güven tazeledi ve bir önceki hükümette olduğu gibi, eyalette çoğunluğu elde etti.

Her yıl 200 milyon kişinin ziyaret ettiği, „Dünyanın kapısı“ diye nitelenen Hamburg, 2 bin 500 köprüsü, limanı, tarihi yapıları ve diğer turistik yönleriyle Almanlar’ın da gözbebeği.

ESKİ HÜKÜMET DEVAM

SPD oyların yüzde 33.5’ini aldı ve yaklaşık 1.5 puan geriledi. Yeşiller yüzde 17,5, Hıristiyen Demokrat Parti ise yüzde 19.5 aldı. Genel seçimlerin aksine bu seçimde aşırı sağcı AfD, yüzde 10’u bile bulamadı. AfD yüzde 8.5 oy alırken, Sol Parti yüzde 11.5’e ulaştı.

Bir kent eyalet olan Hamburg’da, hükümet eden Belediye Başkanlığı’nı SPD’li Peter Tschentscher’in (59) yine sürdürmesi bekleniyor. 121 sandalyeli eyalet meclisinde SPD’nin 45 milletvekilliği ile Yeşiller’in 24 vekilliği çoğunluğu sağlıyor.

SPD’li Peter Tschentescher, 4 yıl daha Hamburg’u yönetecek.