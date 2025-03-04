Almanya'da geleneksel bir bira fabrikası iflas başvurusu yaptı. Artı 49'un haberine göre, Thüringen eyaletinin Saale-Orla bölgesinde faaliyet gösteren Rosenbrauerei Pößneck adlı şirket, Gera'daki yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.

158 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYORDU

Artan üretim maliyetleri ve düşen satışlar, Rosenbrauerei'nin uzun bir süredir finansal zorluklarla karşı karşıya kalmasına neden oldu. 158 yıldır faaliyette olan bira fabrikasının Weimar'daki üretim tesisi, ocak ayında kapanmıştı.

Almanya'da bira tüketimi yıllar geçtikçe düşüş gösteriyor. Alman Bira Üreticileri Birliği'ne göre, 2015'te bir Alman ortalama 102 litre bira içerken, bu rakam 2023'te yalnızca 88 litre civarına geriledi. Bu düşüş, birçok bira fabrikasını olumsuz etkilerken, özellikle küçük ve bölgesel üreticiler, büyük üreticilerle girdikleri yoğun fiyat rekabeti nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor.