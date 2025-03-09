Muhafazakar partisi ile Sosyal Demokrat SPD partisi arasında koalisyon anlaşmasının temel taşları üzerinde anlaşmaya varmasından bir gün sonra Deutschlandfunk radyosuna verdiği röportajda, "Nükleer silahların paylaşımı, konuşmamız gereken bir konu... Nükleer caydırıcılık konusunda birlikte daha da güçlenmeliyiz." dedi .

"Her iki ülkeyle (Fransa ve İngiltere) de görüşmeliyiz, ayrıca her zaman Amerikan nükleer kalkanının desteklenmesi perspektifinden de görüşmeliyiz, ki bu kalkanın elbette korunmasını istiyoruz."

Almanya, İkinci Dünya Savaşı geçmişi nedeniyle birçok uluslararası antlaşmayla nükleer olmayan savunmayı taahhüt etmiş, ancak NATO'nun silah paylaşımı düzenlemelerine de katılmıştır.

AB liderleri, Perşembe günü Brüksel'de düzenlenen zirvede, Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan cesaret alarak bir sonraki adımda bir AB ülkesine saldırması ve Avrupa'nın artık ABD'nin yardımına güvenemeyeceği endişeleri arasında savunmaya daha fazla harcama yapılması planlarını destekledi.

Merz'in güvenlik ve göç konusundaki daha sert tutumu, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif'in (AfD) ülkenin ikinci büyük partisi haline geldiği değişen siyasi manzarayı yansıtıyor.

Merz, Almanya'nın göç yasalarını sıkılaştırma planlarının Brüksel tarafından uygulamaya konulacak Avrupa çapındaki göç kurallarıyla çelişmediğini söyledi.

"Avrupa dayanışması istiyoruz... ama Almanya'nın da doğal olarak kendi güvenliğini ve düzenini savunma hakkı var" dedi.

Merz, bu yıl 20 Nisan'a denk gelen Paskalya'ya kadar koalisyon kurmak istediğini söyledi.

Merz, görev süresi dolan parlamentodan altyapı ve savunma alanında iki önemli mali paketin geçirilmesi ve 'borç freni' olarak bilinen devlet borçlanma kurallarında değişiklik yapılması için baskı yapacağını söyledi.

Merz ve SPD'nin söz konusu önlemleri geçirebilmeleri için Yeşiller Partisi'nin desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını belirten Merz, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta Yeşiller Partisi ile yoğun görüşmeler yapılacağını söyledi.

Merz, radyo röportajında, "İklim koruma önlemlerini (bu paketlere) dahil edeceğiz" dedi.