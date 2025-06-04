Almanya’nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma üç aktif bomba bulunmasıyla bütün kent alarma geçti.

Bombanın civardaki vatandaşa zarar verme ihtimali sebebiyle bombaların bulunduğu bölgede oturan tam 20 bin kişi tahliye edildi.

Bu, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde şehirde yapılan en büyük tahliye oldu. Köln’ün tarihi şehir merkezi ve Deutz semtindeki ev ve iş yerlerinin boşaltıldığından emin olmak için yetkililer kapı kapı dolaşıyor.

TOPLAMDA 2 TON BOMBA BULUNDU

Pazartesi günü bulunan ikisi 1 tonluk, biri 500 kilogramlık Amerikan yapımı bombalar nedeniyle 1 kilometrelil bir 'tehlike alan'ı oluşturuldu.

Tahliye kapsamında dokuz okul, 58 otel, bir hastane, belediye binası ve UNESCO Dünya Mirası listesindeki ünlü Köln Katedrali çevresi de geçici olarak kapatıldı.

Şehirde etkilenenler için iki sığınak kuruldu. Uzmanlara göre Köln’e savaş sırasında 1,5 milyon bomba atıldı ve bunların yaklaşık yüzde 20’si patlamadı. Bu tür “kör” mühimmat yıllar boyunca çeşitli tahliyelere neden oldu.

Sadece 2024 yılında şehirde bulunan 31 bomba, 17 ayrı tahliyeye yol açtı ve 36 binden fazla kişiyi etkiledi. Bunlar arasında 1 tonluk bir bomba ve birkaç el bombası da vardı.

BOMBAYI NASIL DURDURACAKLAR?

Şehir yetkilileri, bombaları en hızlı şekilde etkisiz hale getirmeyi umduklarını söyledi. Bu mümkün olmazsa, bombaların güvenli şekilde patlatılması söz konusu.

Böyle bir patlamanın civardaki binaları tahrip etmemesi içinbölgeye kum ve su taşınması gerekecek.

Planlandığı gibi giderse, uzmanlar Çarşamba gecesine kadar çalışmalarını tamamlayacak ve Kölnlüler evlerine dönebilecek.