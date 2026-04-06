Almanya askeri hizmet politikasındaki kapsamlı değişiklik, Alman gençlerini sokaklara döktü. Alman basınına göre on binlerce genç şehirlerde "özgürlüklerini kısıtlayan" yasayı protesto etti.

Yeni yasaya göre 17 ile 45 yaş arasındaki erkeklerin yurtdışına çıkmadan önce izin alması gerekiyor. Üç aydan fazla sürecek seyahatler için silahlı kuvvetler onayı zorunlu tutuluyor.

Bu kural barış zamanında dahi geçerli olacak. Küçük bir madde olarak eklenen düzenleme, büyük protestolara neden oldu.

Milyonlarca Alman vatandaşı bu durumdan etkileneceğini belirten protestocular eğitim veya iş amacıyla yurtdışına çıkmak isteyenlerin orduda izin almak zorunda olmasını protesto etti.

Savunma Bakanlığı uygulamanın askere alma sürecini takip için tasarlandığını doğruladı. Alman gençlerinin büyük çoğunluğu ise askeri görevleri reddediyor

GENÇLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Almanya'nın askeri modeli gönüllülük esasına dayanıyor, ancak 18 yaşına giren erkekler askeri uygunluk anketi doldurmakla yükümlü kılınması bu modelin değişimine işaret etti.

Zorunlu askerlik uygulaması şimdilik geri getirilmese de Gönüllü sayısı yetersiz kalırsa Savunma Bakanı Boris Pistorius, meclisin zorunlu hizmeti tartışmaya açacağını açıkladı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü acil durumda askerlerin yerini bilmenin şart olduğunu belirtti. Alman gençleri ise bu planı reddediyor.

Deutsche Welle'ye göre onbinlerce lise ve üniversite öğrencisi onlarca şehirde sokaklara çıkarak bu yeni yasayı protesto etti.

Perşembe günü ülke çapında düzenlenen protesto, Almanya'nın ikinci “okul grevi”ydi. Aralık 2025'te, ülke genelinde 90 şehirde yaklaşık 55 bin kişi protesto gösterisi düzenlemişti.

Çoğu protestocu vicdani red hakkını kullandıklarını ve savaşa karşı olduklarını belirtti. Berlin'de ise öğrenciler, Alman Meclisi'nin merdivenlerinin önüne asker botlarını bıraktı ve üzerine "bu botları giymiyoruz" yazısını iliştirdi.

ALMAN ORDUSUNA 'VİCDANİ RED' ENGELİ

Almanya’daki vicdani retçi sayısı 2025 yılında önemli ölçüde arttı. Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi'ne (BAFzA) göre, geçen yıl kuruma toplam 3 bin 867 başvuru yapıldı; bu, bir önceki yıla göre yüzde 72'lik bir artışa tekabül ediyor.

Alman Anayasası, yani Temel Yasa, vatandaşların askere gitmeme hakkını güvence altına alıyor ve vicdani ret danışmanlığı konusunda çeşitli hizmetler sunuyor.

Almanya'da onlarca yıl boyunca zorunlu askerlik hizmeti uygulansa da genç erkeklere sivil hizmet seçeneği de sunuldu.

Bu uygulama 2011'de askıya alındı, ancak Bundestag'ın gerginlik veya ulusal seferberlik ilan etmesi halinde yeniden yürürlüğe girebilir.

Bunun için parlamentonun alt meclisinde üçte iki çoğunluk gerekiyor. Ulusal savunma durumu ilan edildiğinde, teorik olarak 18 ile 60 yaş arasındaki erkekler askere alınabilir.

Mevcut durumda izin başvurularının rutin onaylanması bekleniyor. Askerlik gönüllü kaldığı sürece bu izinler verilecek. Sürecin nasıl işleyeceği henüz tam olarak bilinmiyor.