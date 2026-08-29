Almanya Hükümeti, Leipzig'deki İHA saldırısı girişiminin ardından Rusya'yı doğrudan suçlamaya hazırlanıyor.

Leipzig havalimanında bulunan, havalimanının saatlerce kilitlenmesine sebep olan bomba yüklü İHA'ların bir ülke tarafından gönderildiği söylentisi gündeme gelmişti.

Şimdi Almanya, tüm şüpheleri destekleyerek bu eylemlerden Rusya'yı sorumlu tutmayı ve Rusya'ya yapılacak olan yaptırımları genişletmeyi planlıyor.

POLITICO'ya konuşan 3 yetkili, duyurunun önümüzdeki haftanın başında İrlanda'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı ile eş zamanlı olarak veya Başbakan Friedrich Merz'in tercihine bağlı olarak daha erken bir tarihte yapılabileceğini belirtti.

Gelişmeler hakkında bilgi sahibi yetkililerden biri, Leipzig'deki İHA olayı sonrasında tek tek Rus diplomatları sınır dışı etmenin veya Berlin'deki Rus Evi'ni kapatmanın artık yeterli görülmediğini, daha sert yaptırımlar ya da Ukrayna'ya daha kapsamlı silah teslimatları gibi adımların gerektiğini vurguladı.

SEÇİMDEN ÖNCE BÜYÜK HAMLE

Merz, Salı günü yaptığı açıklamada, “Leipzig'deki İHA saldırısı, diğer şeylerin yanı sıra çok gerçek tehditlerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Federal hükümet hibrit saldırıların faillerine bir bedel ödetiyor. Bunun bedelini ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanlığı sözcüsü ise POLITICO'nun sorularına yanıt olarak, “Başbakanlık spekülasyon yapmaz. Önemli olan tek şey, federal hükümetin kendi takdiri doğrultusunda ve tüm soruşturma sonuçlarını değerlendirdikten sonra yapacağı resmi atıftır” dedi.

Açıklamanın zamanlaması Almanya iç siyaseti açısından da hassas bir döneme denk geliyor.

Önümüzdeki hafta pazar günü Saksonya-Anhalt eyaletinde, iki hafta sonra ise Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de seçimler gerçekleştirilecek.

Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern'de Rusya yanlısı tutumuyla tanınan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin anketlerde önde olduğu belirtti.

CIA'İN MOSKOVA ZİYARETİNDEN SONRA GELDİ

Berlin'in Moskova'dan gelebilecek misilleme önlemlerine karşı hazırlık yaparken, Salı günü CIA Direktörü John Ratcliffe de Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Rus hükümetini NATO ile gerilimi tırmandırmaması konusunda uyardı.

Leipzig/Halle Havalimanı'nda engellenen patlayıcı yüklü İHA saldırısının, askeri teçhizat taşımacılığında kullanılan Ukrayna'ya ait bir Antonov kargo uçağını hedef aldığı Alman medyasındaki araştırmalarda yer buldu.

The Wall Street Journal da ABD istihbarat değerlendirmelerinin İHA ile doğrudan Rusya arasında bağ kurduğunu duyurdu.

Yetkililerden ikisi, planlanan bu adımı eski Şansölye Olaf Scholz'un 2022'deki kararlarına atıfla “Zeitenwende 2.0” (Dönüm Noktası 2.0) olarak tanımladı.

SİLAH DEPOSU İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Berlin yakınlarındaki Müggelsee Gölü civarında geçen yılın ekim ayında bulunan yeraltı silah deposunun da Alman tutumundaki değişimde rol oynadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise resmi suçlama için “kilit nokta gerekli kanıtlara veya çok güçlü bir şüpheye sahip olmaktır” dedi.

NATO ülkelerinde son haftalarda yaşanan güvenlik olayları kapsamında, Romanya'da Neptun Deep gaz projesi yakınında patlayıcı yüklü bir deniz İHA'sı etkisiz hale getirilirken Cumhurbaşkanı Nicușor Dan doğrudan Rusya'yı suçladı.

Slovakya, Estonya, İtalya ve Bulgaristan'da da kundaklama ve patlama olayları soruşturuluyor.

AB düzeyinde 800 kişi ve 800 şirketi kapsayan 1.600 yaptırım maddesinin incelendiği ve kararın Ekim ortasında alınmasının beklendiği ifade edildi.

Dondurulan Rus merkez bankası varlıklarının kullanımı da gündemde yer alırken, Belçika'daki Euroclear bünyesindeki varlıklar nedeniyle Bart De Wever hükümetinin Rus misillemesinden endişe duyduğu kaydedildi.

Bir AB diplomatı süreci, “Strateji tüm engelleri kaldırmaktır. Mümkün olan tüm yaptırım rejimlerini devreye sokuyoruz” sözleriyle özetledi.