Almanya’da erken genel seçimlerden ilk sonuçlara göre sağ partiler güçlenerek çıktı. Geçen yıl bozulan SPD- Yeşiller- Liberaller hükümetinin aldığı erken seçim kararı, hükümeti de değiştirecek.

Bir milyonu aşkın Türk kökenli ile 52.9 milyon seçmenin oy hakkının olduğu seçimlere katılım yüzde 84 olarak gerçekleşirken 630 sandalyeli mecliste ilk sonuçlara göre Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 28.5 ile birinci çıktı. Aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) yüzde 20, bir önceki hükümetin başbakanı Scholz’un partisi SPD yüzde 16.5 , Yeşiller yüzde 12, oy alırken, Sol Parti yüzde 9, BSW yüzde 5 oy aldı. Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 5’lik barajı aşıp meclise girmeyi başarmış göründü.

Sosyal Demokrat Parti, tarihindeki en kötü sonuçları aldı. İlk sonuçlara göre 630 sandalyeli meclise CDU/CSU 187, AfD 131, SPD 108, Yeşiller 79, Sol Parti 59, FDP 33, BSW 33 vekillik sokuyor. FDP ya da BSW baraj altında kalırsa vekil dağılımı değişecek.

KATILIM ORANI YÜKSEKTİ

Bu seçimlerde saat 14.00 itibariyle katılım yüzde yüzde 52 oldu. Bunun nedeni, yeni partilerin seçime katılması ve onların seçmenlere verdiği heyecan ile o partilere karşı kendi partilerini destekleyecek olanların seçime ilgisi. Her iki taraf da sandığa, 2017 ve 2021 genel seçimlerine oranla hayli ilgi gösterdi. Havaların ani ısınması da katılım oranını yükseltti. Oran akşam yüzde 84'e çıktı.

Bu sonuçlarla Başbakan Scholz’un görevi de bir anlamda sona ermiş oldu. Yeni hükümetin, sandıktan birinci çıkan CDU/CSU lideri Friedrich Merz tarafından kurulması bekleniyor. CDU/CSU ile SPD’nin kuracağı büyük koalisyon, dün ilk sonuçlara göre henüz belli değildi. Büyük koalisyon ya da yine CDU/CSU liderliğinde üçlü bir koalisyon resmi sonuçlara göre mümkün olabilecek.

Bu sonuçlarla, bir önceki seçimlere göre oylarını iki kat artıran aşırı sağcı AfD en kazançlı parti çıktı