Rusya tehdidi ve Ukrayna ile olan savaş Avrupa’yı silahlanmaya yöneltti. Stockholm Barış Araştırma Enstitüsü Sipri’nin raporuna göre, Avrupa’daki NATO üyesi ülkeler silah ithalatını 2’ye katladı. Ancak Almanya, tam 4 katına çıkardı. Ayrıca kurulacak yeni hükümet, savunma sanayii ve orduya 500 milyar Euro'luk ek kaynak hazırlayacağını duyurdu.

EN BÜYÜK SİLAH İHRACATÇISI ABD

En büyük silah ihracatçısı ise ABD oldu ve 2020 -2024 arasında ihracatını beşte bir oranında artırdı. Dünyada satılan silahların yüzde 43’ü ABD’den gerçekleşti. Avrupa’nın ABD ihracatındaki payı yüzde 35’e yükselirken, Orta Doğu ikinci sıraya düştü. Burada en dikkat çeken ise, ABD’den silah ihracatını yüzde 334 artıran Almanya oldu. Almanya’nın, İsrail ve İsveç’ten silah alımları ile ithalatı, önceki dönemlere göre yüzde 400’den fazla arttı.

YENİ ANLAŞMALAR VE ALIMLAR

Almanya ithalatının yüzde 70’ini ABD’den yaparken, 35 adet F-35 savaş uçağı, 60 Chinook saldırı helikopteri ve Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere 380 silah alım sözleşmesi imzaladı. Almanya Arrow füze savunma sistemlerini İsrail’den alıyor ve İsveç’ten de silah alımları yapıyor. ABD ile 23 milyar Euro’luk yeni bir silah anlaşması daha imzalandı.

Bu ülke önemli bir silah ihracatçısı olmaya da devam ediyor. Silah ihraç eden beşinci ülke (yüzde 5.6) durumunda olan Almanya, başta Ukrayna, Mısır ve İsrail olmak üzere 26 savaş gemisi, 33 uçaksavar sistemi, 416 tank, 1400 zırhlı araç ve 72 topçu sistemi sattı.