Almanya'da 23 şubat seçimlerinden birinci çıkan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ön koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya vardı. 11 sayfalık ön koalisyon anlaşması, yasa dışı göçün önlenmesinden, emeklilik yaşı, Halk Parası gibi bir çok konuyu içeriyor.

CDU lideri Friedrich Merz başbakanlığında hükümetin bir kaç hafta içinde kurulması beklenirken, koalisyon anlaşmasının en önemli bölümü, kaçak göçün önlenmesi oldu. CDU/CSU ve SPD hükümeti kurulur kurulmaz, sınır kontrolleri artırılacak. Kaçak göçe karşı yeni önlemler şu şekilde olacak;

ÜLKEYE ALINMAYACAKLAR: Gelen her kaçak sınırda durdurulacak. Sığınma hakkı olan bile ülkeye alınmayacak. Buna göre, diğer AB üyesi ülkelerden gelenler sınırlarda durdurulacak ve geldiği AB ülkesinde bırakılacak. Bu işlemler Avusturya, Fransa, Polonya ya da diğer sınırdaş ülkelerle koordineli olarak yapılacak. Onlar da gelen kişiyi ya ülkesinde tutacak ya da köken ülkesine (Türkiye, Suriye, Afganistan gibi) gönderecek.

SINIR DIŞI UÇUŞLARI ARTACAK: Afganlara yönelik kabul programları iptal edilecek. Suriye, Afganistan ve Türkiye’ye sınır dışı uçuşları genişletilecek. Sığınma başvuruları, ortak sınırlarda da reddedilebilecek. Düzensiz göç bitirilecek. Bu amaçla yeni memurlar alınacak.

POLİSE, SINIRDA TUTUKLAMA YETKİSİ: Alman Polisinin, iltica başvurusu reddedilenleri yakalama, gözaltına alma yetkileri genişletilecek. Polis, mahkeme kararı olmaksızın kaçağı gözaltına alma yetkisine sahip olacak.

AİLE BİRLEŞİMİ KALDIRILIYOR: Almanya’ya gelip "ikincil derecede korunma izni" alanların aile birleşimi kaldırılacak. İlticacılar, tam haklara sahip olmadan ailesini getiremeyecek. Göçte bir tek Batı Balkan rotasından alımlar olacak. O da 25 bin kişi ile sınırlandı. Göç alınacak Batı Balkan ülkeleri; Arnavutluk, Bosna- Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan.

ARTIK PARA ÖDENMEYECEK: Ülkeye gelip iltica hakkı alanlara ya da geçici statü tanınanlara nakit yardım ödemesi yapılmayacak. Yardımlar, ödeme kartına yatırılacak ve uygulama Almanya çapına yayılacak. Önerilen işi kabul etmeyen ya da sürekli işi reddedenlerin maddi yardımları kesilecek.

İŞTE DİĞER KARARLAR: Kaçak göçü ya da Alman ekonomik yardım sistemini suistimal edilmesini önleme önlemlerinin yanı sıra bir çok konuda daha anlaşıldı. Ülkede yaşayan Türk kökenlileri de ilgilendiren önemli kararlar ise şunlar;

- Alman Ordusu’nun daha fazla borçlanmasının önü açılacak. Demiryolları, hastaneler, sivil savunmaya yönelik borçlanma 500 milyar Euro’ya çıkarılacak.

- Enerji fiyatları düşürülecek. Bu amaçla, elektrik vergisinde indirim yapılacak.

- Gıdada KDV oranı yüzde 19’dan yüzde 7’ye indirilecek. İndirim kalıcı olacak.

- Çalışanların fazla mesaisi tamamen vergiden muaf tutulacak.

- Emeklilik yaşı 67’de kalacak. Halihazırda emekli maaşı alanlar, vergiden muaf olarak ayda 2000 Euro daha kazanabilecek.

- Çocuklar için, tasarruf yapmayı özendirme amaçlı olarak, emeklilik parası yatırılmaya başlanacak. Annelere emeklilik için üç emeklilik puanı eklenecek.

- Otomotiv sektörü güçlendirilecek ve elektrikti araç alanlara destek verilecek.

- Seyahat harçlığı artırılacak.