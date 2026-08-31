Almanya'da ağır vasıta şoförü açığını kapatmak amacıyla yabancı çalışanların ülkeye gelişini kolaylaştıracak yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 18 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle Kod 95 mesleki yeterlilik sınavının Türkçenin yanı sıra Arnavutça, İngilizce, standart Arapça, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça ve Ukraynaca yapılmasına da izin verildi. Düzenlemenin, ülkedeki ciddi şoför açığının giderilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği'ne göre Almanya'da 120 binden fazla kamyon şoförüne ihtiyaç duyuluyor. Sürücülerin yaklaşık üçte birinin 55 yaşın üzerinde olması ve her yıl emekli olan şoför sayısının sektöre yeni katılanlardan fazla olması nedeniyle açığın daha da büyüdüğü belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEN BAŞVURULAR ARTTI

Yeni düzenlemenin ardından Türkiye'den Almanya'ya şoför olarak gitmek isteyenlerin başvurularında da artış yaşandı. Blue Card Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer'in verdiği bilgilere göre kurumun sisteminde işlemlerinin başlamasını bekleyen 3 binden fazla şoför bulunuyor. Yalnızca geçen hafta sonunda yaklaşık 200 yeni başvuru yapıldığı belirtildi. Süreç özellikle C, CE ve D sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor. C sınıfı ehliyet kamyon, CE sınıfı ehliyet çekici ve römorklu ağır vasıta, D sınıfı ehliyet ise otobüs kullanımı için geçerli. Başvurularda en yoğun talep CE sınıfında görülürken, otobüs şoförlerinden yolcularla iletişim nedeniyle Almanca bilgisi beklendiği için bazı D sınıfı ehliyet sahiplerinin de kamyon taşımacılığına yöneldiği ifade ediliyor.

SINAV TÜRKÇE, YER İSTANBUL

Türk ehliyetine sahip olmak Almanya'da doğrudan profesyonel şoför olarak çalışmak için tek başına yeterli değil. Adayların önce ehliyetlerini Alman ehliyetine çevirmesi, ardından Kod 95 mesleki yeterliliğini alması gerekiyor. Sınavın Almanca yapılması, Almanca seviyesi yeterli olmayan adayların sürecini 3-4 aya kadar uzatabiliyordu. Türkçe sınav seçeneğiyle bu sürenin kısalması bekleniyor. Ancak şoförlerin iş güvenliği, yükleme-boşaltma ve manevra gibi konularda kullanacakları temel Almancayı öğrenmeleri gerekiyor. Süreci daha da hızlandırmak amacıyla eğitim ve sınavların Türkiye'de yapılmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Planlanan sisteme göre İstanbul'da kurulacak bir merkezde Kod 95 eğitimi ve sınavının yapılması, ehliyet dönüşümünün de Türkiye'de tamamlanması hedefleniyor. Projenin hayata geçmesi halinde Türk vatandaşlarının Almanya'ya gittikten kısa süre sonra çalışmaya başlayabilmesinin önü açılabilecek.

MAAŞ 4 BİN 500 EURO

Almanya'da tır şoförlerinin aylık brüt maaşlarının 2 bin 800 ile 4 bin 500 euro (250 bin lira) arasında değiştiği belirtiliyor. Ücretler eyalet, şirket, güzergah, taşınan yük, deneyim ve gece çalışmasına göre farklılık gösterirken, net maaş kişinin medeni durumu, çocuk sayısı ve vergi sınıfına göre değişiyor. Şoförlük için genel bir yaş sınırı bulunmuyor ancak 45 yaş üzerindeki adayların 2026 yılı için yıllık en az 55 bin 770 euro ücret alması veya yeterli emeklilik güvencesine sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Almanya'da iş sözleşmesi imzalayan şoförler eş ve çocuklarını da yanlarında götürebiliyor. Eşler için A1 seviyesinde Almanca şartı aranırken çocuklar için dil şartı bulunmuyor. Bazı işverenlerin çalışanlarına konaklama imkanı da sunduğu belirtiliyor. Şoförlerin iki yıl içinde B1 seviyesinde Almanca öğrenmeleri halinde süresiz oturum için başvuru yapabilmelerinin mümkün olduğu ifade ediliyor. Sektör temsilcileri, Almanya'daki çalışma koşulları ve gelir imkanlarının Türkiye'ye kıyasla daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'de tır şoförlerinin aylık yaklaşık 70 bin lira kazandığı belirtilirken, Almanya'da bu gelirin 2-3 katına ulaşabileceği ifade ediliyor.