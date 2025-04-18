Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın 17 Nisan 2025 tarihli haberine göre Almanya, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “Türk demokrasisine saldırı” olarak nitelendirerek satış sürecini durdurdu.
Satış görüşmeleri olumlu ilerliyordu. Türkiye, ABD’den F-16 alımı konusundaki belirsizlikler üzerine Eurofighter’a yönelmiş, İngiltere ve İspanya satışa destek verirken Almanya başlangıçta temkinliydi.
Ancak Başbakan Olaf Scholz’un Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinden sonra Almanya ihracata onay vermeye başlamıştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 2024 sonunda satışın onaylandığını duyurmuştu.
ALMANLAR VAZGEÇTİ
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla Alman hükümeti tavrını değiştirdi.
Habere göre, Berlin bu durumu demokratik değerlere aykırı buldu ve satışın siyasi ile ahlaki açıdan uygun olmadığını kararlaştırdı.
Alman savunma çevreleri, uzun süren görüşmelerin boşa gittiğini ve kararın Türkiye’ye duyulan güven kaybından kaynaklandığını belirtti.
Türkiye, F-35 krizi sonrası Eurofighter ile hava kuvvetlerini modernize etmeyi ve yerli KAAN uçağı devreye girene kadar boşluğu doldurmayı hedefliyordu. 40 uçaklık alım planı, Almanya’nın ihracat engeliyle belirsizliğe sürüklendi.