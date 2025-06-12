Donald Trump’ın başkanlık döneminde ise Alman altın rezervlerinin güvenliğiyle ilgili endişeler tetiklendi. Hıristiyan Demokrat Birliği’ne bağlı sendikalar ve siyasetçiler, altınların Almanya’ya geri getirilmesi talebini artırdı.

"ALTINIMIZI GERİ GETİRİN"

CSU Avrupa Parlamentosu Üyesi Markus Ferber Reuters’a yaptığı açıklamada ABD'nin eskisi gibi güvenli olmadığına dikkat çekilerek, “Trump’ın öngörülemez olduğunu ve yabancı altın rezervlerine yönelik yaratıcı yaklaşımlar geliştirebileceğini unutmamak gerekiyor. ABD artık eskisi kadar güvenilir bir ortak değil. Bundesbank’ın bu yeni jeopolitik duruma göre hareket etmesi şart,” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Vergi Mükellefleri Derneği Başkanı Michael Jaeger ise Mart ayı sonunda altının Almanya’ya iade edilmesi için kampanya başlattı.

Jaeger, ZDF’ye verdiği röportajda, “Talebimiz net: Altınımızı memleketimize geri getirin,” dedi.

ALMANYA NE KADAR ALTININI ABD'DE SAKLIYOR?

Bundesbank’ın yıllık raporuna göre Almanya’nın 3 bin 352 ton altın rezervinin yaklaşık yarısı Frankfurt’ta bulunurken, yüzde 37’si New York’taki Federal Rezerv bodrumlarında, kalan 405 tonu ise Londra Bankası’nda bulunuyor.

Alman altınının yurtdışında depolanması, II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik şartlara dayanıyor. Federal Almanya’nın başlangıçta altın rezervi yoktu ve ticaret fazlası oluşmaya başlayınca, altın külçeleri Almanya’ya getirilmedi, sadece ABD’de özel kasalarda tutuldu.

REZERVLERDE BELİRSİZLİK

Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a dair eleştirileri ve Fed’in bağımsızlığı konusundaki soru işaretleri, altın rezervlerinin güvenliği konusunda endişeleri körükledi. Bazı kesimler, Trump’ın Fed’i kontrol altına alması halinde Almanya’nın altınlarının da kontrolünün tehlikeye girebileceğini öngörüyor.

Fakat Bundesbank sözcüsü, New York Fed’in Almanya’nın altınları için hâlâ önemli ve güvenilir bir depo olduğunu dile getirdi. Sözcü, “Altın rezervlerinin ağırlıklandırılmasında temel kriterler güvenlik ve pazarlanabilirliktir. Altın gerektiğinde satılabilir veya yabancı para birimine çevrilebilir,” ifadelerini kullandı.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ise Şubat ayında yaptığı açıklamada, “Bu tartışmayı yakından takip ediyorum ama beni endişelendirmiyor. New York Fed’deki meslektaşlarımıza tam güvenim var,” değerlendirmesinde bulundu.

Fiziksel altın ticareti genellikle Londra’da yapılıyor. Fakat Kasım 2020 ABD seçimleri sonrası, yatırımcılar ithalat vergilerinden kaçınmak için altınlarını New York’taki COMEX depolarına taşıdı. Bu da fiyatların yükselmesini beraberinde getirdi.

Son dönemde ise bu rüzgar yavaş yavaş tersine dönüyor. CNBC’nin haberine göre, ABD’deki zengin yatırımcılar siyasi belirsizliklere karşı tedbir almak için altınlarını başka ülkelere, özellikle de siyasi istikrar ve finansal merkez olarak görülen Singapur’a taşıyor.