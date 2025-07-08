Almanya Dışişleri Bakanlığı, Çin ordusunun Avrupa Birliği’nin yürüttüğü bir operasyon sırasında Alman hava aracına lazerle hedef aldığını açıkladı.

Uçağın modeli ya da tatbikatta ne görevi yaptığı açıklanması. Çin ise henüz açıklamaya yapmadı.

Söz konusu uçak, Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi’nde uluslararası deniz taşımacılığını Husilere karşı korumayı amaçlayan ASPIDES Operasyonu kapsamında görev yapıyordu.

Bakanlık, olayın ardından Çin’in Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Yapılan açıklamada “Alman personelin tehlikeye atılması ve operasyonun sekteye uğratılması kesinlikle kabul edilemez” ifadeleri yer aldı.

Almanya, bu yılın başında ASPIDES Operasyonu’na katılımını uzatma kararı almıştı. Alman basınına göre bölgede yaklaşık 700 Alman askeri görev yapıyor.

Operasyonun amacı, Kızıldeniz’deki ticaret yollarını Husilerin saldırılarına karşı korumak.