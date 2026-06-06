Erkeklerde yaş ilerledikçe cinsel istekte ve doğurganlıkta yaşanan düşüşler, tıp dünyasında Hipoaktif Cinsel İstek Bozukluğu (HSDD) gibi kronik problemlere yol açabiliyor. Birçok insan bu sorunu kimyasal haplar veya riskli hormon takviyeleriyle çözmeye çalışırken, Parade.com'un aktardığı son Alman-Çin ortak araştırması ezberleri tamamen bozdu. Bilim insanları, ne yediğimizden ziyade nasıl ve hangi zaman diliminde yediğimizin libidoyu doğrudan uçurduğunu kanıtladı.

Laboratuvarda büyük deney: A ve B grubu fareler

Araştırmacılar, teoriyi test etmek için insan biyolojisine en yakın sismik tepkileri veren genç ve yaşlı erkek fare gruplarını laboratuvara aldı. Fareler iki farklı beslenme kampına bölündü:

A Grubu (Serbest Beslenme): Gün boyunca istedikleri zaman, hiçbir kısıtlama olmadan normal şekilde beslendiler.

B Grubu (Katı Diyet): Bu grup çok sıkı bir Aralıklı Oruç (Intermittent Fasting) programına alındı. Fareler bir gün düzenli beslenip, ertesi gün tamamen oruç tuttular ve bu döngü aylarca (bazı gruplarda 6 hafta) tekrarlandı.

Deney boyunca farelerin testosteron seviyeleri, sperm kaliteleri, çiftleşme girişimlerinin sıklığı ve en önemlisi kan ile beyinlerindeki kimyasal değişimler milimetrik olarak takip edildi.

Hormonlar değil, beyindeki "fren" kalktı

Aralıklı oruç tutan B grubu yaşlı farelerin, serbest beslenen çağdaşlarına göre çiftleşme arzusunun ve üreme oranının kat kat daha yüksek olduğu saptandı.

Ancak araştırmanın en şoke edici detaylarından biri şuydu: Aralıklı oruç tutmak, farelerin sperm kalitesini veya testosteron hormon seviyelerini iyileştirmemişti (hatta bazen düşürmüştü). Yani cinsel güç artışı hormonlardan değil, doğrudan beyindeki sinsi bir kimyasal oyunun bozulmasıyla gerçekleşmişti.

Aralıklı oruç beyindeki cinsel freni nasıl patlatıyor?

Peki aç kalmak cinsel arzuyu nasıl bu kadar kamçılayabiliyor? Bilim insanları bu biyolojik mucizenin haritasını şöyle çıkardı:

Mutluluk hormonunun karanlık yüzü: Beyinde üretilen serotonin (mutluluk hormonu), sanılanın aksine cinsel isteği ciddi şekilde baskılayan ve frenleyen bir kimyasaldır. Serotonin üretmek için ise vücudun triptofan adı verilen bir amino aside ihtiyacı vardır.

Kasların triptofan oyunu: Vücut oruç sürecine (açlığa) girdiğinde, enerji üretebilmek için kandaki triptofanı acilen kaslara yönlendiriyor.

Frenler devre dışı: Beyne giden triptofan azalınca, beyin otomatik olarak serotonin (cinsel baskılayıcı) üretimini düşürüyor. Böylece cinsel davranışlar üzerindeki o görünmez "fren" bir anda ortadan kalkıyor ve libido zirve yapıyor.

Arkeolog titizliğiyle çalışan bilim insanları, bu durumu kanıtlamak için farelere beynin serotonin üretmesini sağlayan 5-HTP takviyesi enjekte etti. Serotonin seviyesi suni olarak yükseltilen farelerin cinsel arzusu anında bıçak gibi kesildi.

Beslenme sadece kilo ile ilgili değil

Bu çarpıcı çalışma, mutfaktaki alışkanlıklarımızın sadece obezite veya kalp sağlığıyla sınırlı olmadığını; ruh halimizi, enerjimizi, libidomuzu ve cinsel kimliğimizi de doğrudan şekillendirdiğini gösteriyor. Özellikle yaşa bağlı cinsel isteksizlik ve isteksizliğe bağlı depresyon yaşayan yetişkinler için aralıklı oruç; yan etkileri olan kimyasal mavi hapların yerine, tamamen doğal, sıfır maliyetli ve ilaçsız en güçlü tedavi alternatifi olarak tıp tarihindeki yerini alıyor.