Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff’un görev süresinin sona ermesine kısa bir süre kala, Almanya ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerde benzeri görülmemiş bir kriz patlak verdi. Alman Büyükelçiliği tarafından Rusya’daki iç ekonomik istikrarsızlığı ve akaryakıt sıkıntılarını konu alan bir video analiz yayımlanması Kremlin’in sert tepkisiyle karşılaştı. Gelişme üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı’na beşinci kez çağrılan Büyükelçi Lambsdorff’un katıldığı son görüşmede diplomatik teamüller tamamen çiğnendi.

KRİZİN MERKEZİNDE BENZİN VİDEOSU YER ALIYOR

İki ülke arasındaki gerilimi zirveye tırmandıran temel unsur, Alman Büyükelçiliği tarafından hazırlanan ve Rusya'da derinleşen akaryakıt krizini masaya yatıran video analiz oldu. Rusya’nın stratejik kaynaklar üzerindeki kontrolünü ve iç piyasadaki tedarik sıkıntılarını uluslararası kamuoyuna açık bir dille aktaran bu video, Kremlin yönetimi tarafından "iç işlerine müdahale ve karalama kampanyası" olarak nitelendirildi. Yaşanan bu durumun ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın görev süresi dolan Lambsdorff’a yönelik en temel diplomatik jestleri ve uğurlama protokollerini yerine getirmeyi açıkça reddettiği belirtildi.

"EN GERGİN DÖNEMDE BİLE TOKALAŞILIR"

Alman Der Spiegel dergisine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Lambsdorff, diplomatik ilişkileri çok kötü olan ülkelerin temsilcilerinin bile normal şartlarda birbirleriyle tokalaştığını, ancak Sözcü Zaharova’nın bu temel nezaket jestini bile göstermediğini ifade etti. Görev süresinin bitimine günler kala Rusya içerisindeki sosyo-ekonomik gelişmeleri ve rejimin kırılganlıklarını açıkça ifade eden Lambsdorff, yaşanan bu son görüşmenin ardından Moskova’dan büyük bir hayal kırıklığıyla ayrıldığını gizlemedi.

"RUSYA STALİN DÖNEMİNE GERİ DÖNÜYOR"

Görev süresi içinde Ukrayna savaşının bitmesini ya da en azından barış görüşmelerinin başlamasını umduğunu aktaran Lambsdorff, bunun yerine Rusya’daki baskıların daha da arttığını vurguladı. Rusya'nın adeta yeniden "Stalin dönemine" doğru ilerlediğini ileri süren Alman Büyükelçi, Rus halkının da giderek daha fazla Kremlin’in kendileri için kurduğu yapay bir gerçeklik içinde yaşamaya başladığı yönünde uyarılarda bulundu.