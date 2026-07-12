Almanya Federal Meclisi, vekillere bu yıl uygulanması planlanan maaş artışının askıya alınmasına ilişkin düzenlemeyi oy birliğiyle kabul etti.

Kararla birlikte, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülen yaklaşık 500 euroluk maaş artışı iptal edildi.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Johannes Fechner, ülkede "sert tasarruf tartışmalarının yürütüldüğü" bir dönemde, milletvekili maaşlarına zamların askıya alınmasının doğru bir sinyal olduğunu dile getirdi. SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf da maaşların, daha önce planlandığı gibi 500 euro artırılmasının şu an "açıklanamaz" olacağını ifade etti. Her iki isim ayrıca, emeklilik komisyonunun önerisine uygun olarak milletvekillerinin de yasal emeklilik sigortasına dahil edilmesi gerektiğini savundu.

İktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Hendrik Hoppenstedt de maaş zammını askıya alma fikrini desteklediğini, ancak böyle bir adımın "istisna olarak kalması gerektiğini" belirtti. CDU'nun Bavyera eyaletindeki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) milletvekili Reinhard Brandl da hükümetin reform kararlarının vatandaşların omuzlarına bindireceği yükün toplum tarafından kabul edilmesi için, atılan bu adımın "önlemlerin kabul edilmesine" katkı sağlayacağını ifade etti.

MUHALEFET DE DESTEK VERDİ

Federal Meclis'in en büyük muhalefet partisi konumundaki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili Stephan Brandner, otomatik maaş artışının genel olarak askıya alınmasını ve federal hükümet üyelerinin de maaşlarının bir kısmından feragat etmelerini talep etti.

Yeşiller partisinden Helge Limburg, CDU ve SPD'nin geç hareket etmesi nedeniyle maaşların Temmuz ayı başında planlandığı gibi yaklaşık 500 euro artışla yatmış olmasını eleştirerek bunun şimdi Ağustos ayında, masraflı bir işlemle geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Limburg da, SPD milletvekilleri gibi, milletvekillerinin yasal emeklilik sigortasına dahil edilmesini savundu.

Sol Parti'den Ina Latendorf ise, partisinin geçmişte de maaş artışlarını "adaletsiz bulduğunu" ve bu yüzden milletvekili maaşlarına zamları defalarca reddettiğini vurguladı. Latendorf, bu nedenle Sol Parti milletvekillerinin tamamının maaşlarının bir kısmını bağışladığını hatırlattı.

Almanya'da federal milletvekili maaşları, 2014'ten bu yana nominal ücret endeksinin gelişimine bağlı olarak buna uygun bir miktarda artıyor. Söz konusu uygulamaya göre maaşlar 1 Temmuz'da yüzde 4,2 oranında artacaktı. Böylece milletvekili maaşları, brüt olarak şu anki yaklaşık 11 bin 833 eurodan yaklaşık 12 bin 330 euroya yükselecekti. Alınan kararla bu artış iptal edilmiş oldu.