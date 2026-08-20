Bulgaristan Gümrük İdaresi, Bulgaristan-Türkiye sınırında gerçekleştirilen kontroller kapsamında bir Türk TIR'ında 45 adet tabanca ele geçirildiğini duyurdu.

Çarşamba günü yapılan resmi açıklamada, söz konusu silahların geçen pazar günü düzenlenen denetimler sırasında incir yüklü araçta bulunduğu kaydedildi.

İlgili ticari belgelere göre taşınan yükün Almanya'ya ihraç edilmek üzere yola çıktığı bildirildi.

KASALARIN ALTINA SAKLAMIŞLAR

Kaçak silahlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan ve "Avrupa Birliği'ne açılan kapı" olarak da bilinen Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda tespit edildi.

İncir kasalarının alt kısımlarına gizlenen tabancalar, Bulgaristan Gümrük İdaresi ekiplerinin uyguladığı risk analizi sonrasında fark edildi.

Aracın detaylı röntgen kontrolüne sevk edilmesiyle tespit edilen olağan dışı yoğunluk üzerine yapılan fiziki aramada gizlenmiş silahlar ortaya çıkarıldı.

BİNLERCE SİLAH YAKALANDI

Bulgaristan Gümrük İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre, son üç ay içerisinde ülkenin tüm sınırlarında toplam 1.640 adet ateşli silah ele geçirildi.

Açıklamada, son üç ayda yakalanan ateşli silah sayısının, son altı yılda ülke genelinde ele geçirilen toplam silah miktarından beş kat fazla olduğu belirtildi.