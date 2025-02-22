BATIDA CDU GALİP

Angela Merkel’in 2009’da Almanya’nın bankacılık krizinden sonra bilançosunu dengelemek için ortaya koyduğu büyümeyi tamamen gözardı eden ‘borç freni’ modeli toplumda derin izler bıraktı. Özellikle dindar kesim ve gençler saf değiştirdi. Ülkenin batısındaki tüm eyaletlerde Hıristiyan Demokrat Parti (CDU/CSU) yüzde 30 oy ile birinci parti görünüyor.

CDU lideri Friedrich Merz

DOĞUDA AfD TEK PARTİ

Bu partiyi, aşırı sağcı ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 20.4 oyla takip ediyor. 2021’de yüzde 10 alan AfD’nin, eski Doğu Bloğu olan eyaletlerde oyunu 2 kat artırarak birinci parti olması dikkat çekici. Mevcut Başbakan ve solcu SPD lideri Olaf Scholz’un partisi ise yüzde 15 oya gerilemiş görünüyor. Bu sonuçlarla ilk etapta sağ-sol koalisyon hükümeti kurulacak.

AfD lideri Alice Weidel

Çifte vatandaşlık tehlikede

Seçim sonrası olası koalisyon senaryoları:

CDU/CSU-AfD: Çifte vatandaşlık zorlaşacak, vatandaşlığa kabul süresi uzatılacak, suç işleyenlerin Alman vatandaşlığı iptal edilebilecek. Kaçak göç önlenecek, ilticacılar sınır dışı edilecek, sosyal yardımlar büyük ölçüde kesilecek.

CDU/CSU-SPD: SPD, çifte vatandaşlığı korumaya çalışacak ancak vatandaşlık yasasında sertleşme olabilir. Kaçak göçü engelleme ve sosyal yardımları azaltma politikaları uygulanacak ancak daha yumuşak kesintiler gündemde.

CDU/CSU-SPD -Yeşiller: CDU/CSU’nun sert politikaları zayıflayacak. Kaçak göçe karşı sınır kontrolleri artacak ancak sosyal yardımlarda ve çifte vatandaşlık konusunda daha dengeli bir yaklaşım izlenecek.