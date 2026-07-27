Almanya'nın başkenti Berlin'de cumartesi akşamı kiralık bir minibüsü kalabalığın üzerine süren ve ardından çevredeki insanlara pala benzeri bir bıçakla saldıran şüpheli, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Alman yetkililer, pazar akşamı Spandau bölgesindeki bir hobi bahçesi kompleksinde gerçekleştirilen operasyonda ana şüphelinin etkisiz hale getirildiğini doğruladı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 29 KİŞİ YARALANDI

Avrupa'nın en büyük LGBTQ+ etkinliklerinden birinin gerçekleştiği Brandenburg Kapısı yakınlarındaki Tiergarten Parkı'nda yerel saatle 22.00 sıralarında meydana gelen saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi, 29 kişi ise yaralandı.

Yaşanan olayın ardından organizatörler etkinliği erken sonlandırmak zorunda kaldı. Saldırı, Almanya'da son dönemde art arda yaşanan araçlı ve bıçaklı olayların yarattığı tedirginlik ortamında meydana geldi.

BALLOUT KİMDİ?

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, olayın baş şüphelisinin 21 yaşındaki Abdul Ballout olduğunu duyurdu.

Dobrindt düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin daha önce çok sayıda suç kaydı bulunduğunu, radikalleştiğini ve İslamcı çevrelerle temas halinde olduğunu belirtti.

Şüphelinin geçmişte gençlik ceza hukuku kapsamında 1 yıl 10 ay hapis cezası aldığı ancak cezasının ertelendiği kaydedildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise Lübnan asıllı bir Alman vatandaşı olan Ballout'un IŞİD destekçisi olduğu ve geçen yıl örgüte katılmak amacıyla Orta Doğu'ya gitme girişiminde bulunduğu ifade edildi.