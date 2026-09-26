Almanya’da sağlık sektörünü hedef alan kapsamlı bir fatura dolandırıcılığı soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Wuppertal Savcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma çerçevesinde Kuzey Ren-Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde toplam 31 adres didik didik arandı.

Operasyonun odağında, yoğun bakım hastalarına evlerinde bakım hizmeti sağladığı belirtilen bir kuruluş yer alıyor. Savcılık, bazı hastaların gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmayan kişiler tarafından bakıldığından şüpheleniyor. Ayrıca gerçekte verilmeyen veya gerekli koşulları taşımayan hizmetlerin sağlık sigortalarına faturalandırıldığı değerlendiriliyor.

BAŞ ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Alman basınında yer alan bilgilere göre soruşturmanın başlıca şüphelileri arasında 39 yaşındaki Zeynep C. ve 44 yaşındaki eşi bulunuyor. Operasyonun ardından çiftin tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmanın yaklaşık 11 milyon euro tutarındaki şüpheli faturalandırmayı kapsadığı aktarılırken, yetkililer operasyon kapsamında önemli miktarda mal varlığına da tedbir uyguladı.

5,9 MİLYON EUROLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamında toplam 5,9 milyon euro değerindeki mal varlığına tedbir konuldu. Aramalarda Maybach, Mercedes-AMG ve Lamborghini marka lüks otomobillerin yanı sıra yüksek miktarda nakit para ve değerli eşyalar ele geçirildi.

Ekipler yaklaşık 51 bin euro nakit paraya, 10 bin euro değerinde altına, 265 bin euro değerindeki mücevherlere, 16 bin euro değerinde lüks çantalara ve yaklaşık 140 bin euro değerinde saatlere el koydu.

Şüphelilere ait taşınmazlar üzerinde ise toplam 3,3 milyon euro tutarında güvence ipoteği tesis edildi.

EVDE SİLAH, MÜHİMMAT VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Soruşturmanın baş şüphelilerine ait Mettmann’daki adreste gerçekleştirilen aramada ise farklı materyaller bulundu. Polis, evde gerçek bir ateşli silah ve mühimmatın yanı sıra esrar ve anabolik steroidler ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital cihaz ve fiziki belgeye de el konulurken, soruşturmanın sağlık sigortalarına yönelik şüpheli faturalandırmaların kapsamını ve bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.