Almanya'nın batısındaki Dortmund kentinde bir döner dükkanının açılışına özel duyurulan 1 euroluk fiyat, yüzlerce kişiyi iş yerine çekti. Kalabalığın kontrolden çıkması ve açılış için tutulan özel güvenlik personelinin yetersiz kalması üzerine iş yeri sahibi polisten yardım istedi.

Olay yerine helikopter destekli yaklaşık 100 polis memuru sevk edildi. İş yeri sahibi yaklaşık bin kişinin toplandığını söylerken polis, kalabalığın 300 kişi civarında olduğunu açıkladı.

POLİSE SKUTER VE SANDALYE FIRLATILDI

Emniyet sözcüsü, müdahale sırasında görevlilere şişe, taş, havai fişek, elektrikli skuter ve sandalye fırlatıldığını bildirdi.

Dortmund Emniyet Müdürü Tim Frommeyer, şiddet olaylarını kınadı. Polise şiddet uygulayanların maceraperest gençler değil, doğrudan suçlu olduğunu ifade eden Frommeyer, bazı kişilerin başından itibaren polise saldırma amacıyla hareket ettiğini belirtti. Frommeyer, bu davranış biçimiyle son dönemde gösterilerde sıkça karşılaşıldığını söyledi.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir kişinin üzerinden ses tabancası çıktığı aktarıldı. Şüpheliler hakkında kamu düzenini bozmak, mala zarar vermek ve hakaret suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Polis, dükkan sahibi hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin bilgi vermedi. İş yeri sahibi ise kalan dönerleri kentteki bir evsizler derneğine bağışlayacağını açıkladı.

DÖNERİN ORTALAMA FİYATI 7,50 İLA 9 EURO

İş yeri sahibi, açılışa özel 1 euroluk fiyatı önceden duyurmuştu. Almanya genelinde bir porsiyon dönerin ortalama fiyatı 7,50 ila 9 euro arasında değişiyor.

2020 yılına kadar 3,50 ila 4 euro seviyesinde olan döner fiyatlarındaki keskin artış, büyük ölçüde enerji ve gıda maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandı. Ülkede yılda 1,3 milyardan fazla tüketilen döner, artan enflasyonun günlük hayattaki simgelerinden biri haline geldi.