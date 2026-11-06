Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Krefeld kentinde 23 ton nitrik asit taşıyan TIR devrildi.

Araçtan asit sızması üzerine olası sağlık tehlikesi nedeniyle NINA uyarı uygulamasından en yüksek alarm seviyesi olan “aşırı tehlike” uyarısı gönderildi. Halkı uyarmak için kentte sirenler çaldı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre kaza, saat 03.00 civarında A57 otoyolunda, Krefeld merkezi bağlantı yolu yakınlarında meydana geldi. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Aralarında tehlikeli madde ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 200 itfaiye eri, sızıntıyı durdurma ve araçtaki kimyasal maddeyi tahliye etme çalışmalarına katıldı.

HALKA KAPI VE PENCERELERİ KAPATIN UYARISI

Krefeld Belediyesinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre itfaiye, olay yeri çevresinde 1000 metrelik güvenlik çemberi oluşturdu. Bu bölgedeki vatandaşlardan derhal kapalı alanlara girmeleri; pencereleri, kapıları ve havalandırma sistemlerini kapatmaları istendi.

Bölgedeki 4 okul ve 15 kreşte 6 Kasım'da eğitime ara verildi. Belediye, birçok caddenin kapalı kalacağını ve çöp toplama hizmetlerinin aksayacağını bildirdi.

A57 otoyolunun bir bölümü kapatılırken bazı tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.