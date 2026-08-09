Almanya'da askeri bir siteye yönelik yeni bir drone ihbarı yaşandı. 20 Minutes gazetesinin haberine göre, bu sefer hedef askeri bir alan oldu. Bu gelişme, Almanya'daki güvenlik endişelerinin devam ettiğini gösteriyor.

Öte yandan, Leipzig havalimanında görülen patlayıcılı drone olayına ilişkin soruşturma federal boyuta taşındı. Le Monde.fr gazetesinin aktardığı üzere, soruşturma artık federal düzeyde yürütülüyor. Bu adım, olayın ciddiyetinin ve karmaşıklığının farkında olunduğunu gösteriyor.

Moskova, Leipzig havalimanına yönelik drone saldırısıyla ilgili iddiaları reddetti. BFM gazetesinin haberine göre, Rusya bu olayı 'yaplandırılmış bir provokasyon' olarak nitelendirdi ve kendisinin böyle bir drone göndermediğini savundu.

Avrupa genelinde son bir hafta içinde artan drone saldırıları, müdahaleler ve sahte videolar dikkat çekti. Ouest-France gazetesinin haberine göre, Avrupa'da bir hafta boyunca süren hibrit savaş faaliyetleri geniş çapta ele alındı. Bu olaylar, bölgedeki güvenlik dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor.

Dna.fr gazetesinin yorumunda, uzaktan kumandalı tehditlerin arttığı vurgulandı. Bu tür tehditlerin, sadece Almanya'da değil, Avrupa genelinde güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden olduğu belirtiliyor.