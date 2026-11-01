Almanya’da eğitim ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 31 Ekim’de yapılması planlanan gösteriler öncesinde bazı lüks mağazaların vitrinleri ahşap panellerle kapatıldı. Bazı mağazalar da gösteriler nedeniyle erken kapanacağını ya da hiç açılmayacağını duyurdu.

“Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)” adlı gençlik inisiyatifinin sayfasındaki bilgilere göre Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln’ün de aralarında bulunduğu 32 şehirde gösteri düzenlenecek.

Fransa’daki protestolarda yaşanan şiddet ve yağma olaylarının benzerinin Almanya’da da yaşanabileceği endişesiyle önlem alan mağazalar arasında, Berlin’in ünlü alışveriş caddesi Kurfürstendamm’daki bazı lüks mağazalar da bulunuyor. Bu mağazaların vitrinlerine ahşap paneller takıldı. Ülke basınındaki haberlerde, gösterilerin yapılacağı bazı diğer büyük şehirlerde de mağazaların benzer güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

BERLİN POLİSİ YAĞMA BEKLEMİYOR

Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik, son günlerde endişeli bazı iş insanlarının kendilerinden bilgi istediğini ifade etti. Berlin’de Fransa’dakine benzer yağma olayları yaşanmasının beklenmediğini belirten Slowik, gösteriler sırasında kentte 1500 polisin görev yapacağını söyledi.