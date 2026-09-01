Almanya'da lojistik sektörü, 120 binden fazla profesyonel sürücü açığıyla karşı karşıya. Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği (BGL) verilerine göre bu eksiklik sektörün en kritik sorunlarından biri haline geldi. Sektördeki krizin temelinde yaş yapısı yatıyor. Sürücülerin yaklaşık üçte biri 55 yaşın üzerinde. Her yıl 30 ila 35 bin sürücü emekli olurken, sektöre sadece 15 ila 20 bin yeni isim katılıyor. Bu yapısal dengesizlik, sevkiyat gecikmelerine ve tedarik zincirinde aksamalara yol açıyor.

"BİR HAFTADA 200 BAŞVURU GELDİ"

Alman hükümeti, yabancı sürücülerin mesleğe girişini hızlandırmak için "Kod 95" yani mesleki yeterlilik sınavında dil kolaylığına gitti. Federal Konsey'in onayının ardından yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, kamyon, TIR veya otobüs şoförlüğü için zorunlu olan sınav, Türkçe dahil dokuz farklı yabancı dilde yapılabiliyor.

Türkçenin yanı sıra Arnavutça, İngilizce, standart Arapça, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça ve Ukraynaca da seçenekler arasında yer alıyor. Bu adımla bu yıl 40 bin, orta vadede yüz binlerce kişilik açığın kapatılması hedefleniyor.

Düzenlemenin üzerinden kısa süre geçmiş olmasına rağmen Türkiye'den ilgi hızla arttı. Kurum sistemlerinde işlemlerinin başlamasını bekleyen 3 binden fazla şoför bulunurken, sadece bir hafta sonu yaklaşık 200 yeni başvuru geldi.

Başvurular özellikle C (kamyon) ve CE (ağır vasıta) sınıfı ehliyet sahiplerinden geliyor. D sınıfı (otobüs) ehliyetlileri ise yolcu iletişimi nedeniyle genellikle B2 düzeyinde Almanca istendiği için kamyon taşımacılığına yönelebiliyor.

Türk ehliyeti tek başına Almanya'da profesyonel şoförlük için yeterli değil. Adayların ehliyetlerini Alman ehliyetine çevirmeleri (Umschreibung) ve ardından Kod 95 yeterliliğini almaları gerekiyor.

Daha önce sınavın yalnızca Almanca yapılması, dil seviyesi yetersiz olanlar için süreci 3-4 aya kadar uzatıyordu. Bu sürede adaylar çalışamadığı için yaşam giderlerini kendileri karşılıyordu. Türkçe sınav imkânı bu bekleme süresini kısaltacak.

"AİLESİNİ GÖTÜREBİLİYOR"

İş sözleşmesi imzalayan şoförler, eş ve çocuklarını yanlarına götürebiliyor. Eş için A1 düzeyinde Almanca aranırken çocuklarda dil şartı yok. Bazı işverenler konaklama imkânı da sunuyor.

İki yıl içinde B1 Almanca öğrenenler, süresiz oturma izni başvurusunda bulunabiliyor. İş güvenliği, yükleme-boşaltma ve manevra gibi konularda temel Almanca bilgisi ise zorunlu olmaya devam ediyor.

Maaşlar eyalet, şirket, güzergah, taşınan yük, deneyim ve gece çalışmasına göre değişiyor. Aylık brüt ücretler 2 bin 800 ile 4 bin 500 euro arasında seyrediyor. Net maaş ise medeni durum, çocuk sayısı ve vergi sınıfına bağlı.

Genel bir yaş sınırı olmasa da, 45 yaşın üzerindeki adayların 2026 için yıllık en az 55 bin 770 euro ücret alması veya yeterli emeklilik güvencesi olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Deneyim zorunlu olmasa da ağır vasıta tecrübesi olan şoförler daha yüksek ücretli sözleşmelere ulaşabiliyor.