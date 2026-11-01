Almanya'da “Gen Z regelt” (Z Kuşağı Halleder) adlı girişim, Fransa'da liselilerin başlattığı eylemleri ülkeye taşımak amacıyla 31 Ekim'de sokağa çıkma çağrısı yaptı. Çağrı yapılan kentler arasında Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt ve Münih de bulunuyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, eylemlerin sözcüsü olarak kendisini 18 yaşında bir lise son sınıf öğrencisi diye tanıtan Akram Murad Selo öne çıkıyor. Girişimdekiler, TikTok'ta tanışan yaklaşık 30 kişilik bir arkadaş grubu olduklarını belirtiyor. Eğitimdeki kesintilere ve zorunlu askerliğe karşı çıkıyor, hayat pahalılığına son verilmesini istiyorlar.

Haberde, çağrı yapılan kentlerde gösterilerin sorumluluğunu üstlenen bir kitle örgütü bulunmadığı belirtildi. Berlin'deki gösteri başvurusunun ise 48 yaşında bir kadın tarafından yapıldığı aktarıldı.

TELEGRAM GRUBUNDA ŞİDDET TEHDİTLERİ İDDİASI

Berliner Zeitung, “Gta RP 31.10 Berlin” adlı 68 üyeli Telegram grubunda şiddet çağrıları ile yağma ve saldırı tehditlerinin yer aldığını yazdı. Gazetenin aktardığı mesajlar arasında “Pala ile çıkacağım” ifadesi de bulunuyor.

Handelsblatt'ta Dietmar Neuerer imzasıyla yayımlanan habere göre, Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, öğrenci eylemlerine sızan aşırı gruplar konusunda uyarıda bulundu. Teşkilat, “aşırı sol yelpazenin” eylem çağrılarını sahiplendiğini ve “yurt dışı bağlantılı marjinallerin” yer yer harekete geçtiğini belirtti.

FRANSA'DA 70 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ PLANI

Fransa'da da yaşam maliyeti ve ücretlere ilişkin hoşnutsuzluk nedeniyle birçok kentte 31 Ekim için gösteri çağrıları yapıldı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, günün “çok yüksek riskli” olacağını belirterek olası isyanlara karşı uyardı. Nunez, düzeni sağlamak amacıyla 70 bin güvenlik görevlisini yeniden görevlendireceğini açıkladı.

Sendikalar ve öğrenciler, ücretler, yaşam maliyeti ve kamu hizmetleriyle ilgili hoşnutsuzluğun, geçen ay seferberliği başlatan öğrenci hareketinin ötesine yayıldığını savundu. 31 Ekim'deki gösterilerin yanı sıra 5 Kasım için ülke çapında grev çağrısı yapıldı.