Almanya'da Ukrayna'ya yönelik sivil yardımların devamı için anayasal borçlanma kuralının esnetilmesi tartışılıyor. Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, bakanlık bütçesindeki kesintilerin mevcut destek düzeyini korumayı imkansız hale getireceğini belirterek borç freni mekanizmasına istisna getirilmesini istedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında Bangkok'ta bulunan Alabali Radovan, Reuters'a yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırılarının şiddetlendiğine dikkat çekti. Bakan, "Rusya'nın saldırıları her zamankinden daha ağır; daha fazla ölüme, yıkıma ve acıya yol açıyor. Ancak kalkınma yardımlarına yönelik bütçe kesintileri sürerken Ukrayna'ya desteğimizi bu düzeyde korumamız artık mümkün olmayacak" dedi.

750 MİLYON EURODAN 330 MİLYON EUROYA

Almanya Kalkınma Bakanlığı bütçesinden Ukrayna'ya ayrılan kaynak, 2022'de 670 milyon euro, 2023'te ise 750 milyon euro düzeyindeydi. Bu tutar 2026'da yaklaşık 330 milyon euroya geriledi.

Alabali Radovan, tablonun siyasi bir tercihten değil, ağır bütçe kesintilerinden kaynaklandığını söyledi. Ukrayna ve Avrupa'nın istikrarı için yapılan bu harcamaları akıllıca bir yatırım olarak nitelendirdi.

Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi bakanın talebine, Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da destek veriyor. Buna karşılık CDU içindeki bazı siyasetçiler, savunma harcamaları gibi daha önce onaylanan durumlar dışında borçlanma sınırına yeni istisnalar getirilmesine karşı çıkıyor.

KESİNTİLER ESNEK KRİZ FONLARINI VURUYOR

Bakanlığın uzun vadeli projeler yürüttüğünü ve bütçesinin büyük bölümünün önceden taahhüt altına girdiğini belirten Alabali Radovan, Ukrayna dışındaki kriz ve çatışmaları da gözetmek zorunda olduklarını vurguladı. Kesintilerin en çok, henüz bir yere bağlanmamış esnek fonlarla çalışan kriz araçlarını etkilediğini söyledi.

Başbakan Merz'in diğer ülkelere desteği artırma çağrısını paylaştığını da belirten bakan, "En güçlü destekçiler biziz; diğer ülkelerin de daha fazla katkı sunabileceğine ve sunması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EYALET MECLİSİNDEN ASKERİ DESTEĞİN KESİLMESİ ÇAĞRISI

Öte yandan Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosunda, Ukrayna'ya askeri yardımların kesilmesini ve Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesini isteyen ortak bir önerge kabul edildi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile sol çizgideki BSW, geçen ayki seçimlerin ardından eyalet meclisinde birlikte çoğunluğu sağladı.

Yalnızca tavsiye niteliği taşıyan önerge, Saksonya-Anhalt hükümetine çağrıda bulunuyor. AFP'nin aktardığı metinde, Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi ve Ukrayna'ya desteğin kesilmesi taleplerinin, 16 federal eyaletin temsil edildiği Federal Konsey gündemine taşınması istendi.

Metinde, "Ukrayna'ya insani yardımı aşan mali destek derhal durdurulmalıdır" ifadesine yer verildi. Rusya'ya uygulanan yaptırımların derhal kaldırılması savunuldu; acil ateşkes ilan edilmesi ve Rusya ile barış müzakerelerine başlanması talep edildi. Önergede, Batı'nın tutumunun savaşı sona erdirmeye katkı sağlamadığı, acıları uzattığı ve çatışmanın başka ülkelere yayılma riskini artırdığı ileri sürüldü.

AfD, aralık ayında Saksonya-Anhalt eyalet yönetimini devralmayı hedefliyor. Ancak partinin eyalet lideri Ulrich Siegmund'un eyalet başbakanlığı için gereken desteği sağlayıp sağlayamayacağı henüz netleşmedi.