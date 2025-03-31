Almanya merkezli finans kuruluşu Commerzbank, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısındaki değerine yönelik 2025 ve 2026 sonu tahminlerini revize etti.

Banka, doların Türk Lirası karşısında değer kazanacağı öngörüsünü yükselterek, 2025 yıl sonu için USD/TRY kuru tahminini 42,0 seviyesine, 2026 yıl sonu için ise 46,0 seviyesine çıkardı. Daha önceki tahminler sırasıyla 38,0 ve 40,0 düzeyindeydi.

COMMERZBANK'TAN YIL SONU VE GELECEK YIL İÇİN GÜNCELLEME

Commerzbank, sadece 2025 ve 2026 yılı için değil, aynı zamanda 2024 yılı sonu tahminlerini de yükseltti. Banka, önümüzdeki yıl Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybedeceğini öngörüyor.

Commerzbank analisti Tatha Ghose, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşanan protesto ve siyasi belirsizliğin, Türk Lirası'nın zayıflamasına neden olabileceğini belirtti. Ghose, "Eğer bu tür olaylar ve belirsizlikler bir süre daha devam ederse, Türk Lirası daha fazla değer kaybedebilir" şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ ETKİLER VE EKONOMİK SONUÇLAR

Bu tür gelişmelerin uluslararası ilişkileri etkileyeceğini vurgulayan Ghose, “Bu senaryoda, liraya yapılacak günlük müdahaleler ve yönetim süreçleri maliyetli hale gelebilir. Bu durum, para biriminin daha da değer kaybetmesine ve enflasyonun daha da artmasına yol açabilir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

TAHMİN GÜNCELLEMELERİ

Commerzbank, doların Türk Lirası karşısındaki değerinin artacağını öngörerek 2025 ve 2026 sonu tahminlerini sırasıyla 42,0 ve 46,0 seviyelerine yükseltti. Önceki tahminler ise 38,0 ve 40,0 düzeyindeydi.