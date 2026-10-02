Almanya'nın önde gelen ekonomi dergisi Manager Magazin, 2026 yılına ait Almanya'nın en zengin 500 kişi, aile ve şirket listesini yayımladı. Listede, Türkiye kökenli üç isim de yer aldı.

TÜRECİ VE ŞAHİN ÇİFTİ 71'İNCİ SIRADA

Koronavirüs aşısını geliştirmeleriyle dünya genelinde tanınan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti, 3 milyar 800 milyon euroluk servetleriyle listenin 71'inci sırasında yer aldı. Çift, geçen yıl 4 milyar euroluk servetle listede bulunuyordu. Bu yıl servetlerinde yaklaşık 200 milyon euroluk bir azalma yaşandı.

Türeci ve Şahin, bu yıl BioNTech'i devralarak Arife adını verdikleri yeni bir şirket kurma kararı aldı.

HAKAN KOÇ LİSTEDE

Listede yer alan bir diğer Türkiye kökenli isim ise Hakan Koç oldu. Berlin merkezli ikinci el otomobil satış sitesi Auto1'in kurucusu Koç, iş ortağı Christian Bertermann ile birlikte 1,2 milyar euroluk servetle Almanya'nın en zenginleri arasında yer aldı. İkili listenin 200'üncü sırasında bulunuyor.

LİSTENİN İLK SIRALARI

Manager Magazin'in listesinde ilk sırayı 66,7 milyar euroluk servetiyle Boehringer Ingelheim ilaç şirketinin sahibi Boehringer ailesi aldı. İkinci sırada 53,7 milyar euroluk servetiyle Lidl'in sahibi Dieter Schwarz yer aldı.

Üçüncü sırayı 50,7 milyar euroluk servetiyle Merck ailesi elde ederken, dördüncü sırada BMW'nin hissedarları Susanne Klatten ve Stefan Quandt bulundu. Beşinci sırada ise 29 milyar euroluk toplam servetleriyle Aldi marketler zincirinin sahipleri Albrecht ve Heister aileleri yer aldı.

Almanya'nın pandemi öncesine kadar orta ölçekli bir şirket olarak görülen BioNTech, korona aşısı sayesinde kısa sürede küresel bir dev haline gelmişti.