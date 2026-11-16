Avrupa Komisyonu, İtalyan bankası UniCredit’in Alman Commerzbank’ı satın alma girişimine koşulsuz rekabet onayı verdi. Komisyon, işlemin Avrupa Ekonomik Alanı’nda rekabet sorununa yol açmayacağı sonucuna ulaştı.

Yaklaşık 45 milyar euro değerindeki işlem, küresel finans krizinden bu yana Avrupa bankacılık sektöründeki en büyük sınır ötesi satın alma girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Rekabet onayı, satın alma sürecinin tamamlandığı anlamına gelmiyor; düzenleyici süreçte önemli bir aşamayı oluşturuyor.

UNICREDIT’İN PAYI YÜZDE 47’Yİ AŞTI

UniCredit, satın alma süreci kapsamında Commerzbank sermayesinin yüzde 47’sinden fazlasına ulaşmış durumda. Almanya hükümetinin bankadaki payı ise yüzde 13,3 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 15 Ekim’de UniCredit’e Commerzbank’taki payını yüzde 30’un üzerine çıkarma ve daha fazla artırma izni vermişti. Bu kararla İtalyan bankasının Commerzbank üzerinde kontrol sağlamasının önündeki önemli düzenleyici engellerden biri kaldırılmıştı.

İSTİHDAM VE FRANKFURT MERKEZİ TARTIŞMASI

Satın alma girişimi, Commerzbank yönetimi ve Almanya hükümetinin itirazlarıyla karşılaşmıştı. Görüşmelerde istihdamın korunması, bankanın Frankfurt’taki merkezinin ve borsadaki kotasyonunun devam etmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Komisyonun rekabet onayı, bu tartışmalardan ayrı bir düzenleyici aşamayı temsil ediyor.

UniCredit, kontrolü sağlaması halinde Commerzbank’ın stratejisinde değişikliğe gitmeyi hedefliyor. UniCredit Üst Yöneticisi Andrea Orcel, kalan düzenleyici süreçlerin kasım sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini açıklamıştı.