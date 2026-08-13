Almanya'da iltica başvuruları reddedilen Özlem ve Metin Kaya çifti, çocuklarını Almanya'da bırakarak Türkiye'ye sınır dışı edildi. En büyüğü 3 yaşında, en küçüğü 6 aylık üç çocuğun velayeti, Frankfurt Gençlik Dairesi'nin müdahalesiyle aileden alındı ve çocuklar koruyucu aileye verildi.

"ÇOCUKLARINA YETERİNCESİ BAKAMADIĞI" İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Çiftin Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunduğu öğrenildi. Anne Özlem Kaya, çocuklarından ayrı kalmak istemediğini belirterek Alman yetkililere başvuruda bulundu. Kaya, yaklaşık üç yıl önce Almanya'ya iltica ettiklerini ve iki çocuğunun Almanya'da doğduğunu söyledi. Kendisine yöneltilen "çocuklarına yeterince bakamadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Kaya, aile bütünlüğünün yeniden sağlanmasını talep etti.

Frankfurt Gençlik Dairesi, çocukların kaldığı mülteci yurdunun ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle müdahale etti. Karar kapsamında anne ve babanın velayet hakları geçici olarak kaldırıldı ve çocuklara resmi vasi atandı. Kurum, eleştirilere yönelik yazılı açıklamasında çocukların güvenliğinin öncelikli olduğunu, tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü ve koruma tedbirlerinin çocukların iyiliği için uygulandığını belirtti.

Hessen Mülteci Konseyi'nden Timmo Scherenberg, ebeveynlerin sınır dışı edilmesine rağmen çocukların tek başına Türkiye'ye gönderilemeyeceğini vurguladı. Scherenberg, çocukların devlet korumasında tutulurken anne-babalarının sınır dışı edilmesinin aile bütünlüğü ve çocukların üstün yararı açısından ciddi sorunlar oluşturduğunu belirterek durumu "skandal" olarak nitelendirdi. Bu tür bir uygulamanın Almanya'da oldukça nadir görüldüğünü ifade etti.

Kaya çifti, Almanya'dan ayrılmadan önce çocuklarının durumuyla ilgilenmesi ve Türkiye'ye getirilmeleri için Frankfurt'ta yaşayan tanıdıkları Serpil Bilgiç'e vekalet verdi. Bilgiç, çocukların vesayetini talep etmek üzere gençlik mahkemesine başvuracağını ve talebin kabul edilmesi halinde çocukları teslim alarak Türkiye'deki ailelerine ulaştırmayı planladığını açıkladı.