Oyuncu Almila Ada, özel hayatında heyecan dolu günler yaşıyor. Altı yıldır birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile 2025 yılında nikâh masasına oturan Ada, evliliğinin ardından ilk kez anne olmanın mutluluğuna kavuştu.

HAMİLELİK MÜJDESİNİ BU SÖZLERLE VERMİŞTİ

İlk bebeğini beklediğini sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, paylaşımında "Küçük mucizemiz geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Anne olmak için gün sayan Ada, ilerleyen aylarda bebeğinin cinsiyetini de takipçileriyle paylaşmıştı.

KIZININ İSMİNİ DUYURDU

Bebeğinin kız olacağını "Enerji yalan söylemez, o bir kız!" notuyla açıklayan Almila Ada, beklediği mutlu habere kavuştu. Sağlıklı bir doğum gerçekleştiren oyuncu, kızını kucağına alarak ilk kez anne oldu.

İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Almila Ada ve İhsan Çilsal çiftinin kızlarına verdiği isim de belli oldu. Ünlü oyuncu, minik kızlarının adının Yasemin Lia olduğunu açıkladı.

Bebeğiyle birlikte çekilen ilk karelerini paylaşan Ada, fotoğraflarına şu duygusal notu düştü: "Hayat sana hep en güzel çiçeklerini sunsun, mucizeler hiç eksik olmasın... Yasemin kokulu canım kızımız Yasemin Lia hoş geldin!"